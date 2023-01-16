Алтайский невролог рассказала, как можно легко улучшить сон

Во время сна организм отдыхает и набирается сил Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Новогодние праздники уже закончились, однако многие до сих пор мучаются от бессонницы и не могут войти в привычный режим. О том, как улучшить сон, рассказала Наталия Федюнина, врача-невролог высшей квалификационной категории диагностического центра Алтайского края.

Эксперт подчеркнула, что во время сна организм отдыхает и набирается сил, а также восстанавливает иммунитет.

– Любые нарушения сна негативно сказываются на здоровье. Из-за «недосыпа» люди страдают от раздражения, быстрой утомляемости, апатии, головной боли и прочих недугов, – поделилась врач.

Важно найти баланс и соблюдать правильный режим. Медики подчеркивают, что вреден не только недосып, но и избыток сна. В идеале каждый день нужно ложиться и вставать в одно и то же время.

Когда вы готовитесь ко сну, то в комнате должно быть прохладно, тихо. Следует открыть окно и провертеть спальню, а затем закрыть шторы и выключить любые источники света, даже не слишком яркие ночники.

– Занимайтесь регулярными физическими нагрузками, лучшее время для занятий спортом от 11 до 19 часов, при тренировках в более позднее время качество сна может ухудшиться, – рекомендует невролог.

Еще один совет – не пейте кофе и не курите по вечерам. Не стоит забывать, что период полувыведения кофеин составляет целых 4,5 часа. В связи с этим последний прием этого напитка должен быть не позднее, чем за 9 часов до сна.

– Отгородитесь от всех отвлекающих факторов: смартфонов, плееров, ноутбуков за 2 часа до сна. Синий свет, излучаемый гаждетами, снижает выработку гормона сна, – говорит доктор. – Перед сном выпейте стакан теплого молока. Этот напиток расслабляет организм.

Кроме того, ускорит засыпание и отлично подготовит организм ко сну ванна или душ.

Ранее мы писали о том, как не поскользнуться в гололед. Прежде нужно выбирать правильную зимнюю обувь. На улице не нужно высоко поднимать ноги. Лучше всего двигаться как лыжник, небольшими скользящими шажками, наступая на всю подошву. Другие советы можно найти здесь.

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