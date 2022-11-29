Алтайский медик рассказала, как быстро остановить кровь из носа

С кровотечением из носа сталкивались почти все

С кровотечением из носа сталкивались почти все. Чтобы остановить его, многие ошибочно запрокидывают голову и зажимают нос. Это поможет спасти одежду от пятен, но не решить проблему. О том, как правильно и безопасно остановить кровь во время акции «Журналист меняет профессию» поделилась Ольга Янковская, преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа.

В большинстве случаев кровотечение из носа возникает из-за травмы или повреждения сосудов слизистой.

– Наиболее частая ошибка в такой ситуации – запрокидывание головы назад, – говорит Ольга Петровна. – Делать так не нужно, ведь кровь затекает в пищеварительную и дыхательную системы.

В случае носового кровотечения следует удобно усадить человека так, чтобы его голова была выше туловища. Если он лежал, то нужно усадить

– После этого голову слегка наклоняем вперед, чтобы кровь не попадала в носоглотку и рот. Также предупреждаем о том, что нельзя сморкаться, ведь это может усилить кровотечение, – советует эксперт.

Следующий шаг – прижать крыло носа к перегородке. Если кровь не останавливается, например, когда повредился крупный сосуд, то можно ввести в носовые ходы ватные тампоны, сухие или смоченные 3% раствором перекиси водорода.

– Перекись вызовет шипение и пенообразование, голову ни в коем случае не запрокидываем. Возможно ощущение небольшого жжения в слизистой оболочки, это нормально, – успокаивает медик.

Также при кровотечении рекомендуется положить и переносицу пузырь со льдом или мокрое полотенце на 20 минут.

– Если соблюдать весь алгоритм, то кровотечение остановится само. Оно не опасно и не вызывает каких-либо осложнений, – резюмировала Ольга Петровна.

Добавим, что журналисты проходили обучение в Барнаульском базовом медицинском колледже в рамках акции «Журналист меняет профессию» при поддержке Министерства здравоохранения Алтайского края.

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