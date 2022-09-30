В ЗАГСах региона расписались 1212 пар Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подлежащие частичной мобилизации жители региона активно регистрируют браки. Как сообщили в краевом управлении юстиции, только за последнюю неделю число заключаемых браков увеличилось практически в три раза.

Как уже ранее сообщала «Комсомолка», частичная мобилизация относится к особым обстоятельствам, при которых молодожены могут расписаться в день подачи заявления. Для этого возлюбленные должны предъявить повестку в военкомат или письменное заявление, в котором указаны обстоятельства возможной мобилизации.

- Согласно статьи 11 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства) брак может быть заключен в день подачи заявления, - пояснили в управлении юстиции.

С 21 по 29 сентября в ЗАГСах региона расписались 1212 пар, в том время как за этот же период прошлого года – 459. Чаще всего в ЗАГС идут мужчины от 25 до 30 лет и женщины от 20 до 24 лет. Пик пришелся на неделю до 28 сентября, а уже сейчас число обращений снижается.

В управлении добавили, что режим служебного времени и график приема граждан в ЗАГСах не изменился.

Напомним, ранее в Алтайской нотариальной палате рассказали, какие документы могут оформить мобилизованные перед отправкой в воинские части. Им представляются льготы.

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