Такое право закреплено в семейном кодексе Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края, которые подлежат частичной мобилизации, могут заключить брак в день подачи заявления. Как сообщили «Комсомолке» в управлении юстиции Алтайского края, такое право закреплено в семейном кодексе.

- Да, действительно, в семейном кодексе есть пункт, указывающий, что при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация относится к таким особым обстоятельствам, - рассказали в пресс-службе управления.

В Алтайском крае, в том числе в Барнауле, некоторые мобилизованные уже воспользовались этим правом и подали заявления. Регистрации назначены на пятницу, 23 сентября, и субботу, 24 сентября.

В управлении уточнили, что подать заявление можно в любой ЗАГС Алтайского края.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя объявление президента, отметил, что в регионе уже начали работу в этом направлении. Вопрос обсуждался на краевой призывной комиссии по мобилизации. Сейчас военные органы управления ВС РФ ведут расчеты.

Кстати

В Алтайском крае работает горячая линия, по которой жители могут задавать интересующие вопросы по частичной мобилизации. Телефон горячей линии - 122. Также получить информацию можно на официальном портал правительства «Объясняем.рф».

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