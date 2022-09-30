Какие документы оформляют мобилизованные жители Алтайского края

Услуги для призванных на службу будут бесплатными, но не все Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается призыв в рамках частичной мобилизации. Зачастую перед отправкой им приходится оформлять ряд документов, и за помощью они обращаются к нотариусам. Как сообщили «Комсомолке» в Алтайской нотариальной палате, ажиотажа на услуги нотариусов нет, но в связи с частичной мобилизации был принят ряд решений.

По решению правления Алтайской краевой нотариальной палаты мобилизованным гражданам предоставляются льготы на некоторые нотариальные действия. Услуги для призванных на службу будут бесплатными, но не все. Льготные условия распространяются на оформление следующих документов:

- удостоверение доверенностей;

- удостоверение завещаний;

- удостоверение юридически значимых волеизъявлений, к примеру согласие законных представителей, опекунов и родителей на выезд детей за границу, оформление заграничного паспорта для ребенка или водительского удостоверения.

Чтобы воспользоваться правом на льготу, мобилизованный должен предъявить повестку военного комиссариата.

- Речь идет о нотариальных действиях, которые сегодня востребованы в первую очередь. Это удостоверение различных видов доверенностей, в том числе на распоряжение имуществом, совершение сделок и т.п., выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других. Воспользоваться льготой имеют право лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации 21 сентября 2022 года, - подчеркнула президент Алтайской краевой нотариальной палаты Оксана Агеева.

Также действует льгота на оказание услуг правового и технического характера – скидка для мобилизованных составит 50%. Речь идет о выдаче свидетельств о праве на наследство.

В ведомстве подчеркнули, что пока ажиотажа в нотариальных конторах нет, но конторы во всех нотариальных округах Алтайского края перевели в режим «дежурных», чтобы мобилизованные могли быстро и без очереди (в том числе, в выходные дни) оформить все необходимые документы. Посмотреть список «дежурных» можно по ссылке.

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