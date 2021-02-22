Оценили позитивно: В алтайской больнице, где врачи прокололи легкое ребенку, прошла проверка

Погибшая девочка. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Советской ЦРБ, где врачи прокололи легкое ребенку, прошла проверка. Работу больницы проверяющие оценили позитивно. При этом реаниматолог, который занимался погибшей девочкой, до сих пор отстранен от работы с маленькими пациентами, но продолжает принимать взрослых – он единственный специалист в больнице.

Как сообщают «Вести Алтай», губернатор Виктор Томенко после ЧП с годовалой Варей Голошубовой поручил министру здравоохранения разобраться в деятельности медучреждения, ведь жалобы на больницу сыпались со всех сторон.

Напомним, трагедия произошла 11 января. Годовалая Варя вылила на себя полстакана кипятка, поражение было не сильным. Но родители решили перестраховаться и повезли девочку к врачам в Советскую ЦРБ. Во время процедуры что-то пошло не так, и ребенок скончался. По итогам предварительной экспертизы, ребенку прокололи легкое, когда ставили катетер. После случая было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Комиссия не нашла никаких особых нарушений. По словам замминистра здравоохранения Владимир Лещенко, по обеспеченности кадрами в Советской ЦРБ - лучший показатель по краю. За прошлый год на деятельность медучреждения поступило всего 10 жалоб, из них 5 написаны одним человеком. Кроме того, пациенты, находящиеся в стационаре, оказались довольны качеством помощи и работой медперсонала. Всего в прошлом году, по его словам, в Советской ЦРБ оказали помощь трём маленьким детям с ожогами.

- Поэтому сказать, что не могут и не умеют, наверное, неправильно по отношению к коллегам, - сказал Лещенко.

Результат проверки вызывает серьезные сомнения, тем более что жалобы на больницу были не однократны.

- Как относиться к таким позитивным выводам комиссии? Все мы знаем, какая жесть творится в больницах, особенно на периферии. Поэтому предположим, что либо так проверяли, либо в районе тщательно подготовились к проверке, - пишет телеграм-канал «Алтайский сыр».

Ранее появилась информация со ссылкой на слова матери погибшего ребенка, что экспертиза показала наличие 13 колотых раны у девочки, однако сама женщина это сообщение опровергла.

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