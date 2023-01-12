Вместо иглы пара «пшиков» в нос: в Алтайском крае стала доступна назальная вакцинация от COVID-19

Специальные насадки-распылители завезли во все взрослые поликлиники края Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае стала доступна назальная вакцинация от COVID-19. Рассказываем, чем она отличается от обычной прививки, кому такой способ доступен и сколько это стоит.

Та же самая вакцина

В Алтайский край завезли 33 тысячи насадок-распылителей на шприц для назальной вакцинации от коронавируса. Теперь жители региона могут прививаться не только внутримышечно, но и интраназально, то есть путем впрыскивания в нос. В Минздраве регионе подчеркивают, что вакцина при обоих методах введения используется одна и та же.

– При назальной вакцинации также используется препарат «ГамКовидВак» (Спутник-V), отличается только способ введения. Медработник нажимает на поршень шприца, и вакцина впрыскивается в носовой ход с помощью насадки-атомайзера, а затем в виде мельчайших частиц оседает на слизистой носа. В результате образуются секреторные антитела, которые нейтрализуют вирус при попадании его в организм воздушно-капельным путем, - рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Не есть, не пить и не чихать

Специальные насадки-распылители завезли во все взрослые поликлиники края. Для детей вакцинация по-прежнему доступна только одним способом – через укол.

Для взрослых назальное введение препарата Спутник V так же, как и обычная прививка, бесплатно. Оба способа эффективны.

– Пожелания пациента учитываются, но окончательно решение о том, каким способом проводить иммунизацию - внутримышечно или интраназально, принимает врач, – поясняют в краевом Минздраве.

Специалисты отмечают, что назальная вакцина используется, когда у человека нет насморка. После процедуры врачи не рекомендуют в течение двух часов есть, пить, чихать, сморкаться и курить.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. При этом не исключена вторая волна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские медики на снегоходах добирались до пациентов в новогодние праздники

Всего в поликлиники обратились более 100 тысяч человек (подробнее)