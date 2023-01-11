Вторую волну гриппа не исключают в Алтайском крае

В этот раз подъем заболеваемости гриппом в Алтайском крае начался в начале декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока в Алтайском крае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом, но специалисты не исключают возможности новой волны, поэтому важно пройти вакцинацию. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

Обычно эпидемия гриппа проходит в два пика. Сначала приходит грипп штамма А, а затем типа В. В этот раз подъем заболеваемости гриппом в Алтайском крае начался в начале декабря, хотя обычно это происходит в феврале-марте. В регионе циркулировал грипп H1N1, который называют свиным

«Исключать возможности прихода гриппа штамма B мы не можем», - подчеркнул министр.

Он призвал жителей Алтайского края активно прививаться, ведь вакцинированные болеют реже и переносят грипп в более легкой форме. К тому же, прививка снижает вероятность развития осложнений основных заболеваний в случае заражения. Пока сделать прививку можно за деньги в различных медицинских организациях.

«Сегодня говорить о том, что заболеваемости не будет в январе-феврале-марте, мы не можем, поэтому лучше готовиться, повышать свой иммунитет», - отметил Дмитрий Попов.

В настоящее время в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей, а у взрослых идет на спад.

Добавим, что в Алтайском крае заболеваемость COVID-19 находится на минимальном уровне. В регионе есть 49 коек для пациентов с коронавирусом, в реанимации лежат три человека.

В региональном управлении Роспотребнадзора призывают не забывать о профилактике гриппа и ОРВИ. В местах массового скопления людей следует носить маску, нужно избегать контактов с теми, у кого есть признаки заболевания, например, кашель или насморк. Возвращаясь домой, нужно тщательно мыть руки с мылом, особенно, если вы ездили на общественном транспорте.

- При первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными работу, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы подробно рассказывали, какие санитарно-противоэпидемические и ограничительные мероприятия действовали в организациях Алтайского края из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.

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