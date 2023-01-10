Алтайские медики на снегоходах добирались до пациентов в новогодние праздники

На новогодних праздниках значительных сбоев в работе скорой службы не было Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время новогодних праздников алтайским медикам из-за непогоды приходилось добираться до некоторых пациентов на снегоходах. Подробнее об этом во время пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

На новогодних праздниках значительных сбоев в работе скорой службы не было, люди продолжали получать помощь. При этом из-за непогоды медикам было проблематично добраться до некоторых районов Алтайского края, им помогали сотрудники МЧС.

Непростые выезды бригад скорой помощи были в Алейском, Первомайском, Чарышском, Топчихинском и Калманском районах. Кроме того, в Змеиногорском районе медработники пользовались снегоходами или вовсе добирались до пациентов пешком.

Всего с 31 декабря по 8 января в поликлиники Алтайского края обратились более 100 тысяч человек. Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа медучреждения региона даже на новогодних праздниках работали почти без выходных.

Больше всего пациентов посетили алтайские поликлиники 3 и 6 января. Это связано с тем, что в эти дни возобновили прием узкие специалисты, а также заработали специализированные подразделения.

– У кого-то были больничные листы, кому-то требовалось выписать лекарственные препараты. Заболевших людей осматривали. Все это, конечно же, откладывало серьезный отпечаток, – подчеркнул глава алтайского минздрава.

Всего за новогодние праздники в диагностических центрах прошли обследование более 4 тысяч человек.

При этом, по словам министра, нагрузка на бригады скорой в праздничные дни не увеличилась. Причина – в снижении заболеваемости ОРВИ. Показатели были сопоставимы с прошлогодними.

Ранее мы писали, что из-за оттепели в алтайских больницах выросло число пациентов. Некоторым проводят серьезные операции.

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