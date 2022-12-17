На Алтае ввели ограничения из-за роста заболеваемости гриппом

Медики призывают носить маски Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом в организациях Алтайского края действуют санитарно-противоэпидемические и ограничительные мероприятия. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора региона.

В регионе циркулирует свиной грипп (А/H1N1/2009). Также выявляют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп, бокавирусы, РС-вирусная инфекция, метапневмовирус).

- В целях усиления мероприятий по предупреждению угрозы распространения заболеваний гриппом и ОРВИ в различных организациях края предписаниями Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю введены санитарно-противоэпидемические и ограничительные мероприятия, - подчеркнули в ведомстве.

В частности, в детских образовательных организациях требуется обеспечить своевременное выявление и изоляцию учащихся и персонала с признаками ОРВИ, а также соблюдение температурного и дезинфекционного режимов. При отсутствии в одном классе, группе или учреждении более 20% детей по причине заболевания ОРВИ и гриппом приостанавливают учебный процесса не менее, чем на 7 дней.

- Родителям необходимо быть особенно внимательными к здоровью своих детей. Помните, в организованный коллектив необходимо отправлять только здорового ребенка, - сообщают в Роспотребнадзоре.

При появлении у ребенка первых клинических признаков ОРВИ и гриппа следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ограничительные мероприятия относятся и к медучреждениям. Например, посетителей не пускают к людям, которые проходят стационарное лечение. Кроме того, запретили посещение проживающих в учреждениях социальной защиты. В поликлиниках организован отдельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа, к температурящим пациентам на дом может выехать врач.

Жителей Алтайского края призывают пользоваться масками в местах массового скопления людей, избегать тесных контактов с теми, у кого есть признаки заболевания, например, кашель. Следует регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Дома нужно проводить влажную уборку, чаще проветривать.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае закрыли четыре школы и девять детских садов.

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