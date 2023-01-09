Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Барнауле во время новогодних праздников 37-летний мужчина задушил бывшую жену, а затем попытался замаскировать убийство под безвестное исчезновение. Подробности в нашем материале.

Елена Падун пропала 5 января 2023 года

6 января в социальных сетях начала распространяться информация, что в Барнауле пропала 38-летняя Елена Падун. Утром 5 января она якобы ушла на работу, но так и не вернулась. Начались поиски, к которым подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт». Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, вечером 8 января тело пропавшей было найдено с признаками насильственной смерти на крыше многоэтажного жилого дома по улице Юрина. По данному факту региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». В преступлении подозревают бывшего 37-летнего мужа погибшей. Сейчас мужчина задержан.

Задушил из-за квартирного вопроса

Бывшие супруги поссорились в ночь с 4 на 5 января из-за жилищного вопроса. Мужчина, по предварительным данным, якобы не хотел выезжать из квартиры, хотя супруги были в официальном разводе. В ходе конфликта мужчина задушил бывшую супругу. Эту версию предстоит проверить в ходе следствия.

- С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона, - уточняют в СУ СК по Алтайскому краю.

На данный момент следователи проводят проверку и комплекс мер, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Готовится ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования контролирует региональная прокуратура.

Осталось двое детей

«Она была очень доброй и отзывчивой...» - так вспоминает Елену ее родной брат Александр. Он до сих пор не может поверить в случившееся.

- Позвонили ее подруги и сказали, что Лена не выходит на связь, не ходит на работу. Мы с друзьями организовали поиски. В итоге он (прим.ред. бывший муж) сам признался и показал, где спрятал тело, - говорит Александр.

Как рассказал брат погибшей, все разбирательства, касающиеся квартирного вопроса, шли к завершению. Экс-супруги вот-вот должны были разъехаться. Он не понимает, что могло послужить поводом для конфликта. По словам родственника, бывший муж Елены был вполне адекватным, не употреблял спиртное, работал на стройке, только вот характер у него был достаточно сложный и даже скандальный.

- У Елены остались дети - мальчик и девочка 7-ми и 11-ти лет. Это их общие дети. Они теперь останутся со мной, - говорит Александр.

Похороны Елены состоятся 11 января. Если вы хотите помочь семье в организации прощальной церемонии, то деньги можно отправить по номеру телефона: 89293220300 (Александр Александрович Межевич - брат).

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