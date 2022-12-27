Из-за оттепели в алтайских больницах увеличилось число пациентов с травмами

Часто лед скрыт под снегом Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за оттепели в алтайских больницах выросло число пациентов. Некоторым проводят серьезные операции. Об этом рассказал Сергей Кузнецов, заведующий травматологическим отделением №1 краевой больницы скорой медицинской помощи.

– Эта зима характерна волнообразным течением. Был застой бесснежный, когда мы работали достаточно комфортно, больше в плановом порядке. С выпадением первого снега и образованием гололеда, конечно, были авральные дни, когда мы выполняли до двенадцати операций в день, оперируя экстренных пациентов, – отметил Сергей Кузнецов.

Потом вновь похолодало, лед стал менее скользким, поэтому было определенное затишье. В последние дни в Алтайском крае немного потеплело и отделения травмы вновь переполнены.

– Причина в гололедных явлениях. Мы не видим, что находится под снегом – где-то чистый асфальт, а где-то уже прикатанный лед, которые не убрать ни скребками, ни лопатами, – подчеркнул врач.

На 27 декабря запланировано около десяти операций. Их проводят в случае наличия медицинских показаний при сложных травмах – нестабильных переломах, угрозах перфорации кожи, воздействия на сосудистые и нервные образования и других диагнозах.

В сутки в среднем госпитализируют от 5 до 10 жителей Алтайского края, в праздничные дни их становится больше – 7-12 человек. Год назад за новогодние праздники с различными травмами к медикам обратились около тысячи пациентов. Из них госпитализировали 136 человек.

Эксперт вновь напомнил, что на улице нужно ходить аккуратно, не держать руки в карманах. Также не следует громко слушать музыку в наушниках, чтобы успеть вовремя среагировать в случае какой-то угрозы, например, если неожиданно появится автомобиль. Падать также нужно уметь.

– Если чувствуете, что не можете предотвратить падение, то не следует упираться какой-то одной конечностью, чтобы избежать одномоментной нагрузки. Лучше распределить ее, перекатившись, – советует эксперт.

Среди наиболее частых травм у людей трудоспособного возраста – повреждения голеностопных суставов, черепно-мозговые травм, переломы рук и ног различной степени тяжести. У пожилых – переломы шейки бедра и другие. В новогодние праздники многие, выпив слишком много, не чувствуют мороз и получают обморожения ног, кистей, ушей или носа.

Ранее мы писали, что в ожоговом центре Барнаула количество обращений с обморожениями стало прибавляться уже в ноябре. Именно тогда на Алтае грянули первые серьезные морозы.

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