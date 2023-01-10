На Алтае четверо мужчин неделю назад уехали на снегоходах и пропали

Поиски продолжаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Усть-Коксинском районе Республики Алтая продолжают искать четырех мужчин, которые 2 января уехали на снегоходах и пропали. Подробности поисков «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказала Светлана Ляшко, руководитель пресс-службы регионального управления МЧС.

Известно, что 2 января четверо мужчин выехали на двух снегоходах с животноводческой стоянки в урочище «Чанкыр», расположенной недалеко от села Банное. Они направлялись в сторону озера Анчигар, в урочище «Чикала» и должны быть на месте уже примерно через 2,5-3 часа. Обратно планировали ехать 3 января, однако не вернулись и перестали выходить на связь.

Сообщение о пропаже мужчин поступило спасателям 8 января. До этого пропавших пробовали искать местные жители на снегоходе, но из-за высокого и рыхлого снежного покрова проехать в урочище «Чикала» не получилось. Известно, что с 3 по 7 января в этом районе был сильный снегопад.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Республике Алтай, 9 января планировался вылет вертолета Ми-8, однако непогода не позволила задействовать авиацию. В итоге вылет перенесли до установления летной погоды. 9 января 6 местных жителей на снегоходах вновь пытались проехать по маршруту пропавших, но вернулись назад, потому что буранистый ветер серьезно ухудшает условия видимости.

9 января группа из 18 человек, среди которых спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по региону отправилась в зону поисков. В их арсенале 10 единиц техники, в том числе снегоходы, автомобили ГАЗ и УАЗ, а также снегоболотоход «Лось», который может перевозить людей и технику в труднодоступной местности.

– Из-за погодных условий по-прежнему не удается задействовать воздушное судно, однако наземная группировка работает. Сейчас снегоходы пробиваются по маршруту пропавших, – отметила Светлана Ляшко.

Со спасателями связываются по спутниковому телефону, подробности поисков будут известны позднее.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае завершили поиски 15-летнего подростка, который 16 декабря ушел из дома в Бийске и пропал. Молодого человека нашли живым, в поисках участвовали волонтеры и правоохранители.

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