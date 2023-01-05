«Его мотало в разные стороны»: сильный ветер снес вертолет в Алтайском крае

Случай произошел на Чуйском тракте. Фото: стоп-кадр

Над Чуйским трактом в Алтайском крае из-за непогоды снесло вертолет. Как сообщила новосибирский блогер Ольга Платонова КП-Новосибирск, из-за сильного ветра судно штормило из стороны в сторону.

По словам Ольги, случай произошел 4 января, когда она подъезжала к Барнаулу.

– Ехали сегодня вечером с Бийска. Подъезжая к Барнаулу, в небе увидели вертолет. Его мотало в разные стороны. Ветер был очень сильный, – уточнила женщина.

Дальнейшая судьба вертолета неизвестна.

Напомним, ранее синоптики продлили штормовое предупреждение до 7 января. Порывы ветра могут достичь 19-24 метров в секунду.

Из-за непогоды в регионе ограничили движение на нескольких участках. Актуальную информацию о перекрытиях публикует Алтайавтодор.

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