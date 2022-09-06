ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей. МУ МВД России "Бийское"

Полиция опубликовала фото и видео с места ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей.

На кадрах видно, что автомобиль Honda Stepwgn превратился в груду металла. Изначально он лежал на крыше на обочине, потом его перевернули спасатели. Бензовоз также лежал на обочине на боку.

- По поручению начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна на место ДТП было направлено руководство УГИБДД, специалисты экспертно-криминалистического центра. Руководитель ГУ дал поручения установить все причины и обстоятельства трагедии, организовать помощь пострадавшим, обеспечить меры безопасности в секторе ДТП, - сообщили в МУ МВД России «Бийское».

В Следкоме региона добавили, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход уголовного дела, которое возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, ДТП с бензовозом на Алтае произошло 5 сентября 2022 года. В нем погибли 4 детей и их 35-летняя мать. Женщина за рулем Honda выехала на встречку и столкнулась с бензовозом с прицепом (он был порожним, без бензина). Водитель грузового авто 1968 года рождения получил травмы.

ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей. МУ МВД России "Бийское"

ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей. МУ МВД России "Бийское"

ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей. МУ МВД России "Бийское"

ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей. МУ МВД России "Бийское"

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