Уже лишали прав: на Алтае судят учительницу, которая вместе с учениками попала под поезд

Поезд врезался в машину и протащил ее по путям

В Тальменском районном суде проходят слушания по делу учительницы начальных классов Анны Диринг. Она вместе со своими учениками в ноябре 2021 года попала под поезд, когда везла их домой с занятий.

На данный момент в суде допрашивают свидетелей и изучают другие материалы этого трагического дела. В той аварии трое детей получили жуткие увечья и погибли на месте. Их педагог и еще один мальчик выжили, но с многочисленными травмами на долгое время попали в больницу. Картина столкновения поезда и легковушки на переезде в районе села Луговое надолго отпечаталась и в памяти машиниста Алексея Мишустина. После увиденного ему потребовалась двухнедельная реабилитация у психолога.

Как пишет «Толк», среди старшеклассников нашлись свидетели, которые утверждают, что второклассники не хотели ехать с учительницей, но она им сказала, что не намерена еще час вместе с ними дожидаться школьный автобус. Так уже было несколько раз, и ни у кого претензий не возникало. До последнего момента…

А еще, как выяснилось, ранее учительница была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.

– Сама Анна Диринг подтвердила «Толку», что примерно за год до трагедии ее лишали водительских прав. При этом педагог не сказала, была ли она пьяна. В той ситуации она отказалась от медицинского освидетельствования, - пишет издание.

Про аварию учительница вообще ничего конкретного сказать не может, ссылается на провалы в памяти. Говорит, последнее что помнит, как посадила детей в машину, а дальше пустота. При этом заявляет, что по телефону не разговаривала, и в качестве доказательства у нее даже есть детализация телефонных звонков. А вот один из местных жителей – Валерий Маслов (его дом находится в трехстах метрах от переезда), утверждает, что камера, установленная на гараже, сняла момент аварии, и якобы на кадрах видно, что в руках водителя был телефон. Возможно, она с кем-то переписывалась. Правда, запись все же сделана со значительного расстояния.

О том, что учительница собирается везти детей сама, никто не знал. Перед этим она созванивалась с мамой одной из девочек и сказала, что у ребенка сломалась молния на куртке, но о том, что подбросит учеников до села, слов не было. Не знала и теперь уже бывший директор Луговской школы Надежда Голдак. Разве только бывший заместитель директора Анна Майер буквально за пару дней до трагедии сказала:

– Я ей сказала, Ань, ты так больше не делай. Не послушала...

Напомним, учительницу начальных классов Анну Диринг судят по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае учительница повезла второклассников домой после отмены уроков и попала под поезд

В Алтайском крае за рулем попавшего под снегоуборочный поезд автомобиля находилась учительница. Как сообщил источник «КП-Барнаул», вместе с ней в машине были ее ученики. Трагедия произошла 29 ноября в 12.50 в районе села Луговое (подробнее)

Трое детей погибли при столкновении поезда и автомобиля на Алтае

Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом. Переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией (далее)