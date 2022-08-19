Барнаульцам предлагают отправиться в логово маньяка

С парком «Юбилейный» в Барнауле связано многих мистических историй Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские экскурсоводы подготовили «жуткую» экскурсию для жителей и гостей города. Им предлагают отправиться прямо в логово маньяка, а вернее сразу нескольких. О том, чем интересна экскурсионная программа, «Комсомолке» рассказал организатор Антон Кокорин.

- На этот раз мы прогуляемся ночью по Юбилейному парку. Когда-то здесь было любимое место барнаульцев, но после того, как его забросили, здесь стали пропадать люди и происходить страшные события. На экскурсии мы расскажем, что на самом деле здесь происходило, и какая мистика творится сейчас, - объявили организаторы в соцсетях.

По словам Антона Кокорина, вся информация была собрана из открытых источников. Раскрывать все детали экскурсии нецелесообразно – лучше услышать это напрямую от экскурсовода, пропитавшись всей атмосферой ночного и не очень людного парка. Если говорить про темы, из которых состоит программа, то организаторы расскажут о двоих несовершеннолетних маньяках, которые в свое время нападали в Юбилейном на девушек, грабили их и насиловали. На счету парней около 30 преступлений, в том числе пять изнасилований, три убийства и не меньше десяти грабежей и разбоев в начале 2000-х годов. Жили они в шалаше на территории парка, а тела своих жертв сбрасывали неподалеку в канализационный люк, в народе за этим местом закрепилось название «Гора смерти» В последующем преступников осудили и дали им вполне внушительный срок – 10 лет тюрьмы.

Вообще парк Юбилейный нередко был в центре криминальных событий. Встречались в парке и мужчины, которые любили представать голыми перед мимо проходящими женщинами. Также там обитали последователи запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»: сектанты проводили свои обряды, а однажды гуляющая собака откопала труп подростка. В последние годы горожане жаловались и на другие мистические вещи – в парке находили странные рисунки с пентаграммами и свечи, и даже гроб, лежащий на одной из полян.

Несмотря на то, что экскурсия будет проходить только по территории парка, организаторы расскажут и про маньяков, которые орудовали в других частях города. Одним из самых страшных из них, пожалуй, является политеховский маньяк – «кровавый ректор», на счету которого 11 жертв, в том числе абитуриентки Алтайского технического университета, пропавшие летом 2000 года. Тогда же, в начале века, в Барнауле орудовал еще один маньяк – полицейский-«оборотень» Александр Павленко. Он начал убивать еще в 1999 году: заманивал женщин в свою квартиру, насиловал их, а затем убивал. Тела жертв маньяк расчленял в своей квартире и вывозил.

- Естественно, показывать кадры расчлененных тел мы не будем, поэтому на экскурсию могут прийти и дети – возрастное ограничение 12+, но несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых. Я считаю, что ничего страшного в этом нет, - добавил Антон.

Экскурсовод Анастасия добавила, что на разработку маршрута ушло около двух месяцев. Помимо мистических историй, связанных с «Юбилейным», участники экскурсии узнают и про историю его становления. Прогулка планируется в вечернее время, но организаторы построили маршрут, исходя из безопасности – никто в темноте ноги себе не поломает. Сбор группы пройдет у арки на главном входе. Для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться.

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