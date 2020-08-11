Пентаграмма и свечи: в барнаульском парке обнаружили логово нечистой силы?

Барнаулец наткнулся на необычную находку в парке Юбилейный Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Отправляясь на пробежку в парк "Юбилейный", житель Барнаула и представить не мог, что наткнется на пристанище колдунов: на деревьях висели картинки со знаками «дьявола», а в кустах находилось много свечей. Шутка это или место проведения обряда – разбиралась «Комсомолка».

- Примечательно, что вчера в 21.00 в этом месте ничего не было. Даже страшно как-то стало теперь бегать, половина парка вся в этом. Видимо, только бог один знает, что за бесятина происходила в парке ночью, - рассказал мужчина в паблике «Подслушано Барнаул».

Барнаулец наткнулся на необычную находку в парке Юбилейный Фото: скриншот сайта

Всего ему удалось насчитать около 68 бумажек, на которых были изображены надписи и пятиконечные звезды. Кстати, буквы в надписях схожи с енохианским языком – это искусственный язык, созданный английскими оккультистами. На нем якобы говорили сверхъестественные существа. Что касается пентаграммы, то это больше похоже на шутку, ведь «сатанинская» звезда перевёрнута, а на рисунке она нарисована очень криво и не по правилам сатанистов.

Барнаульцы по-разному пытались объяснить такую странную находку: одни считают, что это квест или просто игра, другие – подготовка к новому сезону «Битвы экстрасенсов», а третьи, что это хозяева собак таким образом пугают бегунов. Правда, одна из женщин в комментариях согласилась с автором по поводу того, что в лесу творится что-то неладное:

- В этом парке страшно ходить: то лифчики на деревьях, то машины в кустах стоят. А по вечерам там орут. Я живу напротив этого парка, все слышу. Один раз там мужик полуголый стоял и молча вдаль смотрел, я мимо него прошла, а он не «але», - рассказала Валентина Черкасова.

Однако пастор, епископ Евангелическо-Лютеранской церкви Александр Франц считает, что никакой дъявольщины тут нет – это всего лишь чудачества подростков.

- Я больше 20 лет служу в Лютеранской церкви и никогда не слышал о наличии каких-то сатанистов у нас в городе. Мое мнение, что это просто такая подростковая глупость: кто-то стихи сочиняет, кто-то на гитаре играет, а кто-то пытается в тайные общества вступить. Я не вижу в этом ничего серьезного, - высказался Александр Франц.

Кстати, в соседнем регионе сатанисты все-же водятся. Как минимум один. Он активно рассказывает в соцсетях о «культе Люцифера». Именно его жители Республики Алтай подозревают в поджоге храма у подножия Белухи.

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