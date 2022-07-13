Как с открытки: полное восстановление парка «Юбилейный» в Барнауле может занять пять лет

Парк "Юбилейный" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Размеченные дорожки и площадки, тяжелая техника и тонны песка и щебня. Именно так в наши дни выглядит парк «Юбилейный» или, как еще недавно сказали бы – то, что от него осталось.

Ровно 30 лет это некогда популярное место отдыха было в таком запустении, что даже добрый хозяин не стал бы выгуливать здесь своего четвероногого друга: вполне можно было пораниться о разбитые бутылки или напороться на использованные шприцы. Сейчас же те, кто столько времени заваливал парк мусором здесь даже не появляются – себе дороже, а уже совсем скоро, уверены власти, маргиналы будут стороной обходить «Юбилейный» - проект благоустройства включает в себя установку камер наблюдения.

– Еще буквально полтора года назад мы даже мечтать о таких работах не могли! – говорит Любовь Бельдеева, кандидат технических наук, доцент кафедры «Химическая техника и инженерная экология» АлтГТУ, председатель общественной организации «Планета», председатель общественного совета парка «Юбилейный». – Когда в январе прошлого года я узнала, что мы выиграли президентский грант с проектом «Парк здоровья вместо свалки», я сначала пришла в ужас! Ночью разбудила мужа, говорю: «Боже мой! Как мы переживем этот год?!». Он сказал: «Ничего, переживем». А утром стали звонить люди, говорили, что видели, как что выиграли грант, предложили работать вместе, поздравляли.

Любовь Бельдеева Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Любови Николаевны, ее команда единомышленников много лет билась за то чтобы «Юбилейный» вновь стал популярным в положительном ключе. Но с мертвой точки дело не двигалось.

- Мы видели, что никакие субботники не дают никакого эффекта. Они же ведь в первую очередь направлены на привлечение внимания властей к проблемным территориям. Но потом в общественный совет подтянулись самые лучшие архитекторы города, самые лучшие биологи, экологи, культмассовый сектор и просто неравнодушные общественники и работа закипела, - продолжает она.

Судьбу парка изменил 2021 год. Началась системная работа по всем направлениям, появились новые проекты за которые голосовали горожане, затем открылось финансирование. Даже сами люди активно стали проводить в субботники, поняли, что если уж о «Юбилейном» заговорили, то надо вплотную им заняться и тогда появится еще одно место для отдыха и занятия спортом. Решением вопроса вплотную занялись и власти города. «Начертили» план и теперь придерживаются его. Заверяют, что к середине осени первый этап обязательно завершат.

Парк "Юбилейный" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- В ноябре мы завершим первый этап. Он включает в себя обустройство 2,5 километров аллей, которые рассекают парк на две составляющие. Если говорить простым языком – получается крест, по которому можно двигаться с одной стороны на другую. Вы сами видите, насколько широкие эти аллеи – около десяти метров. Здесь предполагается прогулочная зона, а также велосипедная дорожка. Возможно, зимой здесь можно будет кататься на лыжах. Для обеспечения безопасности установят 13 камер наблюдения, уличное освещение, а также появятся лавочки, урны, - говорит глава города Барнаула Вячеслав Франк.

Второй этап работ предусматривает монтаж спортивных площадок, установку сцен и т.п. На третий этап на данный момент рассматриваются несколько вариантов, в том числе организация у дамбы пляжной зоны. Но пока это тема будущего, которая еще будет обсуждаться. К тому же все будет зависеть от источников финансирования. В настоящее время работы ведутся в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», но его действие заканчивается в 2024 году.

- Исполнительная власть Барнаула и депутатский корпус постараются продлить его действие, - добавил градоначальник.

Парк "Юбилейный" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Активисты также подчеркивают, что уже на первом этапе должны быть предусмотрены все нюансы, чтобы не получилось, как с Мизюлинской рощей, когда уже после сдачи объекта выяснилось, что значительная ее часть находится в низине и сильно затапливается. Эта же проблема актуальна и для парка, и также может нанести сильный вред и благоустройству, а самое главное флоре и фауне: по территории парка проходит река Пивоварка в которой обитают выдры, плавают утки, а вместе с тем, сильные ливни смывают всю дорожную грязь с улиц Юрина и Гущина и она потоком сходит в реку, отравляя ее. Именно поэтому во время состоявшегося выездного совещания в парке было принято предварительное решение рассмотреть возможность создания системы дренажей. Как раз летний сезон дождей покажет где и как скапливается вода, где она проходит и как лучше проложить водоотведение.

- Думаю, осенью мы еще раз соберемся и обязательно обсудим этот момент, - заверил Вячеслав Франк.

По предварительным подсчетам, на полное восстановление парка потребуется около пяти лет. Все стороны готовы к совместной работе, ведь все они заинтересованы в конечном результате.

- А через десять лет я вижу парк таким же, каким он был до 91-го года: это большая зеленая зона, спокойная, в которой гуляют мамы с колясками, в которой ездят велосипедисты, в котором есть место для собачников и даже для тех, кто не любит собак, для инвалидов. Это должен быть инклюзивный парк, где маленькие дети тактильно могли бы изучать мир. А вообще, есть мечта, чтобы это был парк-открытка. Он должен быть красивым во все времена года. Должна быть многоярусная растительность, красиво цветущие кустарники, деревья с яркими листьями, - мечтает Любовь Бельдеева и добавляет, что по статистике, люди, которые проживают в шаговой доступности от таких зеленых зон, живут на десять лет дольше. – А этот парк расположен в географическом центре города: от него удобно добираться в разные уголки Барнаула: от аэропорта до Речного вокзала.

Парк "Юбилейный" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Но самое главное на что надеются активисты и общественники, это даже не то, чтобы работы закончились, в этом они практически не сомневаются. У парка в обязательном порядке должен появиться хозяин, который будет следить и за безопасностью и за его состоянием, ведь это только полдела «отремонтировать» территорию, за ней надо ухаживать, чтобы шик, блеск и красота сохранились надолго.

Парк "Юбилейный" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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