В горах Алтая нашли скелет пропавшего год назад мужчины

Мужчина погиб в ДТП Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай нашли скелет жителя Алейска, который пропал год назад. Оказалось, что мужчина погиб в ДТП. Подробнее об этом «Комсомольской правде» рассказала Лариса Шестак, старший помощник руководителя СУ СК региона.

По версии следствия 17 июня 2021 года водитель автомобиля ГАЗ-66, перевозил в кузове 44-летнего жителя Алейска Алтайского края. Это был его приятель, вместе они занимались поисками и заготовкой лекарственного растения Золотой корень в труднодоступной местности на территории Чойского района.

Во время движения вверх по крутому склону горы в урочище Усть-Ложа водитель не справился с управлением, и в итоге автомобиль опрокинулся – пассажир выпал из кузова. Скатившись не менее 15 метров вниз по склону горы, житель Алейска ударился о землю и выступающие камни. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

– Испугавшись ответственности, водитель о происшествии сотрудникам правоохранительных органов не сообщил. Тело погибшего осталось на месте, и ввиду его безлюдности и труднопроходимости никем не было обнаружено, – пояснили в ведомстве.

С 17 июня 2021 года житель Алтайского края числился без вести пропавшим и находился в розыске в Республике Алтай и Алтайском крае, однако найти его не получалось. Вскоре правоохранители вышли на след водителя ГАЗ-66. В декабре он написал явку с повинной. Мужчина рассказал о произошедшем и назвал место, где можно найти труп.

Из-за того, что это труднодоступный участок в горах, правоохранители вылетели туда на вертолете. В феврале обнаружили место аварии, но приземлиться и забрать труп не удалось из-за погодных условий. В марте туда снова выехали на снегоходе, но добраться также не получилось. Только в конце июня 2022 года после половодья на квадроциклах и снегоболотоходах правоохранители доехали до места и обнаружили скелет жителя Алейска.

Водителя ГАЗа, 39-летнего жителя Майминского района, обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, изобличающая виновного, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, – добавили в СК.

Ранее мы писали о том, что в Майминском районе Республики Алтай водитель КамАЗа сбил пешехода. Мужчина скончался до приезда медиков «скорой». Правоохранители проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибший – подросток 15-17 лет: найденный в ручье барнаульского парка скелет пролежал там около 5 лет

Причину смерти устанавливает экспертиза (подробнее)