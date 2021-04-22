Погибший – подросток 15-17 лет: найденный в ручье барнаульского парка скелет пролежал там около 5 лет

Фото: Николай Филатов и Данил Трублик Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

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Останки, найденные в барнаульском парке, могут принадлежать подростку 15-17 лет. Об этом сообщает источник «КП-Барнаул».

- Пока это все предварительная информация, точно определит экспертиза. Не исключено, что останки принадлежат подростку 15-17 лет, давность смерти – около пяти лет, - рассказал собеседник.

Напомним, первым о происшествии написал телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul». Скелет обнаружили в парке Юбилейном 19 апреля двое школьников, они попросили 43-летнего мужчину вызвать полицию. У скелета отсутствуют кости рук. Останки лежали в русле реки Пивоварки в пяти метрах от берега. На скелете сохранились клочья одежды. Рядом находилась сгоревшая «девятка», машина была утоплена наполовину в воде. Связаны они или нет – пока не известно.

Фото: Николай Филатов и Данил Трублик Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

На опубликованных фото видно, что грудная клетка имеет необычную форму – ребра не сочленены, как положено, а раскрыты. Это также пока объясняют тем, что тело могли растерзать животные.

Сейчас региональный следственный комитет проводит проверку, результаты экспертиз будут готовиться около месяца.

Это не первый случай, когда в Барнауле находят кости. В большинстве случае это объясняется старыми захоронениями. Например, в 2017 году на площади Свободы в Барнауле были обнаружены старинные гробы и останки, которые могли принадлежать известным жителям города. Однако, по данным алтайского краеведа Сергея Ужакина, на территории парка Юбилейный никогда не было кладбища.

- Раньше там были пороховые склады, все было огорожено. Удобная ложбина. Но кладбища там никогда не было. Единственное, недалеко находился совхоз НКВД, могли кого-то подзахоронить, - рассказал краевед.

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