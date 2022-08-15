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Происшествия15 августа 2022 8:11

КамАЗ сбил пешехода на Алтае

Пострадавший погиб на месте
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ДТП с места происшествия

ДТП с места происшествия

Фото: предоставлено пресс-службой

В Майминском районе Республики Алтай водитель КамАЗа сбил пешехода. Подробнее о ДТП рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

– 15 августа, около 1.04 ночи, в селе Черемшанка 46-летний житель Шебалинского района, управляя автомобилем КАМАЗ 65206-Т5, допустил наезд на 38-летнего пешехода, который шел по проезжей части, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Пострадавший получил повреждения, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался до приезда медиков «скорой».

По факту аварии проводится проверка.