КамАЗ сбил пешехода на Алтае

ДТП с места происшествия Фото: предоставлено пресс-службой

В Майминском районе Республики Алтай водитель КамАЗа сбил пешехода. Подробнее о ДТП рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

– 15 августа, около 1.04 ночи, в селе Черемшанка 46-летний житель Шебалинского района, управляя автомобилем КАМАЗ 65206-Т5, допустил наезд на 38-летнего пешехода, который шел по проезжей части, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Пострадавший получил повреждения, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался до приезда медиков «скорой».

По факту аварии проводится проверка.