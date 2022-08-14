«Такого в моей жизни не было!»: как прошла захватывающая экспедиция по рудному Алтаю

Экспедиция по маршруту знаменитого путешественника и ученого Петра Семенова-Тянь-Шанского. Фото Ольги Свободиной.

В конце июня Алтайское краевое отделение Русского географического общества провело экспедицию для школьников и студентов по маршруту знаменитого путешественника и ученого Петра Семенова-Тянь-Шанского «Рудный Алтай: век 19 – век 21». Маршрут пролегал по западной зоне Алтайского края. Участница экспедиции Ольга Свободина поделилась с «Комсомолкой» впечатлениями.

Причудливые глыбы

Экспедиция АКО РГО была посвящена 195-летию Семенова-Тян-Шанского и ставила своей задачей не только пройти тем же путем, который проложил великий путешественник, но и исследовать западную зону края, известную как Рудный Алтай. Горняк, Змеиногорск, Локоть и прилегающие к ним территории – это фактически настоящие рудники, старинные и ныне действующие, хранящие полезные ископаемые.

«Итак, мы едем или идем. Жара, почти 40 градусов. Степные пейзажи приграничных территорий. Знойный ветер обжигает лица. Обследуем уникальное Колыванское озеро возле села Саввушка (путешественник Семенов в своем путевом дневнике называет его Саушка). Вышедшие из земли каменные глыбы причудливых форм разбросаны по всей степи вокруг озера. Купаться в нем лучше, чем в реке – вода чистая и теплая. Глубина разная, где-то и до 30 метров доходит, а где-то и вовсе дна не определить», - говорит Ольга.

Озеро Колыванское. Фото Ольги Свободиной.

Как рассказывают ученые-геологи, более трехсот миллионов лет до нас в том месте произошел сильный сдвиг в земной коре, и получилось это озеро. А каменные глыбы вылезли на поверхность, возможно, в результате извержения вулкана, падения метеорита или другого какого-то природного явления.

Разруха

Далее – Змеиногорск. Свою историческую известность эта местность ведет с 1725 года. Видимо, с прихода туда казаков. Потом уже были открыты рудники, дававшие много чего полезного: и золота, и серебра, и разных других ценных материалов. Пик развития территории пришелся на середину 19 века, когда семья Демидовых стала заниматься разработкой недр. А вот после них все стало как-то загибаться. Директор Рудно-Алтайского научного историко-культурного центра, Юрий Алехин, принимавший участие в экспедиции, пошутил: «Не хотят отдавать змеи свое богатство».

«Может, он и прав. Многие хотели было разбогатеть на змеиногорских рудниках, да не вышло. И до сих пор не выходит… Много фабрик и цехов по переработке руды стоят разоренные. Разруха – так можно было бы назвать сюжет про современную горнодобычу в тех местах. Ни серебра, ни золота никто найти не может. Только рушат камни, получая щебень…», - говорит Ольга Свободина.

Рудники давали много чего полезного: и золота, и серебра, и разных других ценных материалов. Фото Ольги Свободиной.

Космическая картина

Два больших села – Масалиха и Устьянка произвели даже большее впечатление, чем Змеиногорск. Там были настоящие рудные карьеры. Стены карьеров напоминали скалы, возвышающиеся над поверхностью земли. Если чуть пофантазировать, то взору открывалась реально космическая картина.

Как рассказали ученые-геологи Анатолий Гусев и Софья Платонова, эти скалы состоят из горных пород, которым более трехсот миллионов лет. В них можно обнаружить остатки кораллов, криноидей (лилий) и других обитателей древних морей в мраморизованных известняках силур-девонского возраста.

«По трещинкам пород встречается еще одно чудо – дендриты – это форма минералов в виде кроны деревьев или мхов. Дендриты могут образовывать медь, золото, серебро, но нам удалось увидеть дендриты псиломелана (гидроксида марганца), напоминающие изящные листья необычайного растения», - делится Ольга.

Отпечаток древних лилий. Фото Ольги Свободиной.

По пути участники экспедиции встретили удивительные образования в виде каменных шаров. Софья Платонова объяснила их происхождение древними вулканическими процессами. То есть Земля словно «рожала», выталкивая из своего чрева магму, которая заливала собой все, что попадалось на пути, и затвердевала навеки.

А потом, когда мировой океан покинул эти места (на что ушло порядка трехсот миллионов лет), остались вот такие диковинные «памятники» в виде огромных камней, наполненных полезными ископаемыми.

Таких рудников в западном Алтае несколько. И каждый из них поражал своей мощью и силой. Порой даже захватывало дух от увиденных пейзажей. Но были и такие, которые несли в себе техногенную катастрофу. Это удалось увидеть в Горняке, на бывшем Золотушинском руднике.

- Рядом с ним – красивое-прекрасивое бирюзовое озеро, что глаз не отвести, но в нем не только нельзя купаться, но и желательно близко не подходить. И вообще, лучше «проехать» эту тему, так как она неминуемо доведет до воспоминаний о «желтых» детях, - рассказывает Ольга.

Дендриты – это форма минералов в виде кроны деревьев или мхов. Фото Ольги Свободиной.

Уникальные люди

- Запомнилось знакомство с Юрием Квасовым, который в одиночку вырастил целый лес! 20 лет назад в селе Устьянка на берегу реки Алей он начал потихоньку высаживать сосенки. Давно, когда еще Демидовские рудоискатели пытались найти в этих местах золото и серебро, они вырубили все близлежащие леса. И Юрий Иванович решил восстановить природный баланс, – поясняет Ольга.

67-летний мужчина еще и побегал с участниками экспедиции по Локтевскому заказнику. Красивейшее место: горы и овраги, а на них необычной формы камни, вышедшие на поверхность. Сказочное зрелище!

Также участникам экспедиции удалось увидеть старинный тракт, Демидовскую рудовозную дорогу, проложенную от Змеиногорска до Барнаула в 19 веке. Именно по этому тракту прошли великие исследователи – Петр Симон Паллас, Иоганн Ренованц, Филипп Риддер, Александр фон Гумбольт, Петр Семенов-Тян-Шанский и многие другие. Сохранением и благоустройством двухкилометрового участка исторического пути уже много лет занимается Александра Гончарова из Поспелихи.

Юрие Квасов в одиночку вырастил целый лес! Фото Ольги Свободиной.

«Когда я вернулась из экспедиции и посмотрела на свой шагомер, я ахнула! За четыре дня экспедиции я прошла 59 973 метров или 60 километров! Такого в моей жизни еще не было! Сейчас мне кажется, что в эти четыре дня я словно перескочила в машине времени на 166 лет назад и вместе с Петром Семеновым-Тян-Шанским стала первопроходцем западных земель Алтайского края», – поделилась Ольга Свободина.

Кстати

18 августа отмечается День образования Русского географического общества. Оно было основано в 1845 году.

Старинный Демидовский тракт. Фото Ольги Свободиной.

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