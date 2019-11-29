Уникальный туризм: как алтайские инвалиды путешествуют по краю

Про туризм на Алтае слышали многие, россияне знают о Телецком озере, Каракольских озерах, Бирюзовой Катуни. Но как насчет людей с ограниченными возможностями здоровья? Куда можно съездить, если передвигаться не так-то просто? Об этом задумался барнаульский общественник Михаил Пугачев.

Отдых по плечу

Михаил и сам инвалид первой группы и передвигается на костылях и коляске. Он не понаслышке знает о том, как тяжело бывает подняться по лестнице или пройтись по бездорожью. Но он не отчаивается и старается помогать другим. Так, благодаря программе «Замечательный Алтай» он создал проект инватуризма.

Вместе с единомышленниками-волонтерами Михаил занялся экскурсионным маршрутом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они разработали «карту» с музеями и природными достопримечательностями Алтайского края и Республики Алтай.

- Я люблю путешествовать, а когда ты не просто ездишь по маршруту, но и узнаешь что-то новое, это всегда полезно для развития. Сначала я думал, что идея образовательного туризма не получит отклик у инвалидов. Но после опроса знакомых я понял, что ошибся. Немногие знают, что Роберт Рождественский и Герман Титов из Алтайского края. А инвалиды – нечастые гости музеев, посвященных этим людям. Поэтому я решил, что нужно менять ситуацию, - рассказывает Михаил Пугачев.

Сдерживающие факторы для путешествий - это страх перед неизвестным: хочется, но колется. Поэтому общественник часто слышит фразу «а вдруг я не смогу». Сможешь! Михаил решил опробовать свой маршрут и поехал «на разведку». Он показал на собственном примере, что путешествовать может каждый, да еще и с пользой.

В сентябре люди с инвалидностью побывали в музеях Роберта Рождественского и Германа Титова, прогулялись по «Яру Любви» в селе Косиха, Гейзерному озеру и Марсовым горам в Республике Алтай.

Горный Алтай Фото: Михаил Пугачев

- Мне очень понравилась поездка по музеям нашей малой родины. Я прослушала познавательные экскурсии. «Яр Любви» - очень красивое место. Столько берез, что даже дух захватывает от красоты. У нас был привал в этом чудесном месте. Я смогла сделать много фотографий. На них я буду смотреть зимними морозными вечерами и вспоминать о прекрасном путешествии, - рассказала участница поездки Дарья Митриченко.

Энтузиазм в крови

Михаил подчеркивает, что не собирается останавливаться на достигнутом.

- Это долгоиграющий проект. Музеев у нас в регионе много, а инвалидов еще больше. Образовательные путешествия продолжатся летом. А сейчас я все усилия направлю на организацию фотовыставки и монтаж роликов, - рассказал Михаил Пугачев.

По словам общественника, музеи - для ума, а природа - для души. Все это в совокупности дает заряд позитива и энергии людям, которые в этом особенно нуждаются. Поездка стала настоящей сказкой для инватуристов, ведь на пути им встретились Баба Яга, Змей Горыныч и Избушка на курьих ножках.

Избушка на курьих ножках. Фото: Михаил Пугачев

Свои успехи Михаил фиксирует на YouTube-канале, также он планирует специализированную фотовыставку, которая состоится в Барнауле в середине декабря.

Удачный первый опыт

Проект инватуризма у Михаила - не единственный. Второй год работает его мастерская для людей с ментальной инвалидностью. И она уже помогает «солнечной» молодежи работать и зарабатывать.

Рукодельцы обучаются с нуля техникам войлоковоляния. Это и мокрое валяние, и сухое валяние, и сухая акварель. Теперь психиатрическая больница имени Эрдмана, ассоциация родителей «Солнечный круг» сотрудничает с мастерской. Валяние так понравилось инвалидам, что они не остановились на наборе из шерстяных изделий для себя. Они создают шапки, шарфы, варежки и носочки. А пациенты психиатрической больницы сваляли себе для кукольной постановки кукол трех поросят и волка. Всем очень понравилось, так что, когда курс занятий завершился, все захотели продолжить. В итоге занятия идут до сих пор.

Первый социальный проект. Фото: Михаил Пугачев

- Конечно, поначалу было сложно проводить мастер-классы. Ведь, если обычному человеку нужно объяснить два раза, то инвалиду с ментальными нарушениями раз сто. Но это становится неважно, когда ты видишь искреннюю радость в глазах от сделанного носочка или шарфика, – поделилась руководитель мастерской Марина Корхонен.

В мастерскую все еще зазывают всех желающих. Даже если вы ничего не знаете об этих процессах, всему можно научиться, а потом и зарабатывать, было бы желание!

Читайте также:

Алтайский блогер на глазах барнаульцев пытался украсть у девушки-инвалида кошелек

Этот социальный эксперимент показал, что большинство горожан равнодушны к происходящему (подробнее)