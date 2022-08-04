Сергей Шубенков стал чемпионом России-2022

Сергей Шубенков пробежал в финале ЧР за 13.38 секунды. Скриншот трансляции RUSAF TV

В Чебоксарах, где проходит чемпионат страны по легкой атлетике, определились несколько победителей. В их числе оказался барьерист из Барнаула Сергей Шубенков.

Чемпионат выдался не из простых: все отборочные забеги и финал состоялись в один день. По большому счету легкоатлеты скорее устали, чем смогли показать свои лучшие результаты. По крайней мере, именно так эти соревнования оценил сам Сергей Шубенков.

- 13,40 в первом круге соревнований - пойдёт. Не каждый ЧМ начинал я так же быстро, - поначалу говорил спортсмен.

По идее, дальше он должен был только улучшать результат. Так оно и было, но сам Шубенков в целом остался недоволен.

– Время сегодня – это был для меня главный соперник и показатель того, как я проведу эти соревнования, но не получилось добавить. 13.38 – это скорее плохо, чем хорошо, - рассказал Шубенков в эфире «Матч ТВ». – У нас получились трехкруговые соревнования. Я уже забыл, как это бывает и этот опыт нельзя забывать. Вообще, утром мне бежалось легко и просто и я подумал, что чемпионат пройдет легко. Ожидания и реальность немного не совпали. В итоге тяжеловатый бег в полуфинале. Я там сильно ошибся в начале. Сейчас, в финале, вроде все было ровно, здорово, но как будто бы подустал. Не хватило топлива.

К слову, финишировали в тот день не все: Анатолий Киселёв заработал дисквалификацию за фальстарт. Причем он должен был бежать по соседней с Шубенковым дорожке и видимо Сергей почувствовал, что соперник рванул раньше и поэтому среагировал самым последним.

- Киселев как раз мне нужен был. Он-то бы меня «поддушил» в первой половине, и тогда результат, возможно, был бы лучше. Обидно, что фальстарт получился, - добавил Шубенков.

А вот Филипп Шабанов споткнулся, сбил несколько барьеров и решил не завершать дистанцию. Финишировал Сергей, спокойно оторвавшись от ближайших преследователей.

Впереди у Шубенкова еще одни соревнования – Всероссийская спартакиада с 25 по 28 августа – и там он твердо намерен улучшить свои результаты и показать все, что он сумел натренировать за время после Олимпиады.

- Надо «дожать» этот сезон. Показать результат, который я натренировал. Немного обидно, когда форма есть, а реализоваться не получается. Да, я сегодня немножко расстроился, - в конце признался Сергей.

Кроме Шубенкова на медали чемпионата претендуют бегуны Савелий Савлуков и Полина Миллер. Они смогли пробиться в финалы. Старты состоятся вечером 4 августа.

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