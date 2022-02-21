Сергей Шубенков рассказал о планах на предстоящий сезон

Сергей Шубенков готов снова выйти на старт Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошлый год, мягко говоря, не задался у барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова: сначала обвинения в допинге, затем борьба за разрешение выступать на международных соревнованиях и наконец-то отказ участвовать в Олимпиаде.

После завершения сезона Сергей долгое время монотонно восстанавливался, затем приступил к тренировкам, но по давней традиции, зимнюю часть решил пропустить. Тем не менее, его пригласили в качестве почетного гостя на турнир «Русская зима» в московском манеже ЦСКА. Там он ответил на вопросы блогера Константина Мегеля.

- Уже много лет я традиционно приезжаю на «Русскую зиму» исключительно в качестве зрителя. Пока я бегал «зимы» мне никогда не давались. Савлуков (бегун из Барнаула Савелий Савлуков. – прим.ред.) стал первым у моего тренера, кто сломал эту тенденцию. Наконец-то что-то хорошее получилось у него. У моего тренера тяжелое отношение с «Русской зимой». То есть это не мне так не везет, а моему тренеру, - говорит Шубенков. – Савлуков выиграл с очень хорошим результатом. Савелий молодец!

За товарища по группе Сергея Клевцова Сергей искренне рад, ведь у самого победить на турнире в помещении ему ни разу не удалось.

- Мне ни разу не удалось, ни выиграть, ни показать нормальный результат. Не знаю почему так. Вот бегу я на «Русской зиме» и все сложно и плохо. Буквально проходит неделя, приезжаю на чемпионат России, и сразу отличные результаты. Еду на чемпионат Европы и там побеждаю, - говорит барьерист.

Возвращаясь к теме летней Олимпиады в Токио, Сергей признался, что подготовка к турниру пошла не по плану еще в январе, когда он внезапно для себя и окружающих получил письмо от компетентных органов, в котором его обвинили в употреблении допинга. Позже, как мы все знаем, его оправдают, но морально это давило на него несколько месяцев.

- Благо эта история завершилась позитивно и с наименьшими потерями, но все равно бесследно не прошла. Тренировки тренировками, но ситуация внесла свои коррективы. Потом была хроническая болячка, травма… В общем, не мой год, - объясняет Шубенков. – Конечно, что-то от нервов, не без этого. Получилось, как получилось. Мы хорошо готовились, старались, но получилось вот так.

Уже в процессе подготовки к Олимпиаде в целом все было нормально, но примерно за неделю до старта появились первые звоночки, что что-то идет не так.

- Я понимал, что если у меня и получится выступить, то это будет большим везением, - признается спортсмен. – В итоге у меня была травма – частичный разрыв ахилла. Обошлось без операции, но лечился я долго.

Сложнее всего было справиться в тот период перед Токио, когда надо было лечиться, не нагружать травмированную ногу и просто ничего не делать. Его соперники в это время усиленно готовились, а он просто лежал.

Чем-то похожая ситуация в свое время была и у мамы Шубенкова Натальи Михайловны: сначала она не смогла поехать на Олимпиаду из-за бойкота, затем снова и снова что-то было против нее. Теперь и сам Сергей повторяет ее судьбу. Тренер спортсмена Сергей Клевцов уже предложил своему подопечному сходить в церковь и поставить свечку, чтобы на Олимпиаде в Париже все сложилось благополучно.

- Видимо история идет по спирали. В такое странное время живем. А что нам остается? Только работать, тренироваться, готовиться и показывать результат, - говорит Сергей.

Сезон этого года барьерист, предположительно, откроет в мае. Где и когда – пока этот вопрос решается.

- Готовимся к лету. Сезон будет сложный, длинный, интересный. Будет чемпионат мира и чемпионат Европы, - добавляет Сергей Шубенков.

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