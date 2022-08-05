Молния ударяет в самые высокие объекты на местности Фото: Анна СЕМИНА

Алтай этим летом то и дело накрывали мощные ливни с грозами: то град побьет урожай, то поток воды унесет ребенка, то молния убьет коров. А в Горном Алтае разряд ударил рядом с пастухом. Мужчина получил травмы, но выжил. А вот конь, которого он держал за узду, погиб. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала, что будет с человеком, если в него ударит молния, и как от нее уберечься.

Страшные последствия удара молнии

По словам ученой, прямые удары молнии поражают людей и животных редко. Но если это произойдет, печальных последствий не избежать

— В этом случае человек становится частью цепи, по которой идет ток в десятки тысяч ампер! К числу поражающих факторов относится мощный электрический разряд, высокая температура и ударная волна, которая образуется при мгновенном нагреве воздуха до 30 000 градусов! – поясняет Татьяна Андрухова.

Что удивительно, на коже при прохождении заряда остается характерный рисунок, напоминающий саму молнию — фигура Лихтенберга. Возможны ожоги кожи и страшные повреждения внутренних органов.

- По сути, это электротравма, которая приводит к аритмии, неврологическим нарушениям. Возможны разрывы внутренних органов, утрата зрения, слуха. Усилить повреждения могут металлические предметы на теле - они могут расплавиться или даже испариться, - рассказала специалист.

Она уточнила, что если человек проходит вблизи дерева, опоры линии электропередачи, или другого предмета, в который ударила молния, то электрический ток может добраться и до него. И такие ситуации более распространены, чем прямые попадания разряда в тело.

- Ток растекается по земле, проходит через ноги человека и замыкается снова на землю. Чем шире шаг человека, тем больше ток, проходящий через тело, — говорит Татьяна Артюхова.

Как уберечься от молнии

Молния ударяет в самые высокие объекты на местности, поэтому и нельзя прятаться под деревьями и стоять рядом с опорами ЛЭП. Если во время грозы вы оказались на открытой местности, то нужно сесть на корточки, обхватить руками колени и пригнуть голову.

- А еще убрать от себя металлические и электронные предметы. Кстати, именно поэтому опасно ездить во время дождя на электросамокате — аккумулятор и проводка создают электризацию, что может «притянуть» молнию, - поясняет физик.

Если вы едете в автомобиле, то закройте окна и опустите антенну. Даже если разряд угодит в машину, он распространится по корпусу и уйдет в землю. В салон молния не попадет, но может вызвать возгорание кузова.

Если вдруг рядом с вами молния ударила в какой-то объект, то нужно срочно отойти от него как можно дальше мелкими шажками, а лучше мелкими прыжками, соединив ноги.

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