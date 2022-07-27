Град в Алтайском крае в июле 2022 года Фото: Анастасия Корягина

27 июня и 24 июля погода на Алтае, кажется, сходила с ума: несколько районов региона попали под «обстрел» мощного града. Жути нагнал и шквалистый ветер, который сносил кровлю со зданий.

Град в Алтайском крае побил почти весь урожай

Сначала, в июне, непогода испугала жителей Волчихинского и Михайловского районов. А потом, в минувшие выходные, нагрянула в Шипуновский, Новичихинский, Косихинский и опять Волчихинский.

- «Сугробы» града намело! Прошел «апокалипсис»! – жаловался в паблике «В курсе 22» житель села Тугозвоново Шипуновского района. - Почти ничего не осталось от перцев, лукового поля, а капусту «пошинковал» так, что можно не солить, солью посыпал, и готово! Хорошо, остались яблоки, будем яблоки теперь солить вместо капусты!

Также на участке селянина осадки серьезно повредили смородину, огурцы, морковь, помидоры и другие посадки.

Однако одним урожаем дело не ограничилось. В селе Назаровка льдинки побили стекла в автомобилях и домах, а в Хлопуново и Волчихе сильный ветер валил деревья и срывал кровли.

Будет ли в августе град в Алтайском крае

Между тем, дежурный синоптик алтайского Гидрометцентра Наталья Кобякова уверяет: для лета это вполне типичное явление.

- Конечно, когда с неба валятся градины и вокруг все сверкает, возникает ощущение апокалипсиса. Но это происходит стандартно каждый год. Причем ранее таких дней было больше. Так что никакой аномалии в этом году нет: ни в диаметре града (местами он был размером с перепелиное яйцо. – Прим. ред.), ни в частоте случаев, - пояснила специалист

Скорее всего, в августе жителям региона еще предстоит наблюдать град с грозой и шквалистым ветром, но не столь интенсивные. Однако точно спрогнозировать такое природное явление невозможно.

- Оно носит локальный характер и связано с конвекцией и развитием мощной кучево-дождевой облачности. И прогноз может носить только вероятностный характер. Так что сказать, что в такой-то день в таком-то селе будет град – нереально, - отметила синоптик.

Кому дадут компенсацию за ущерб от града в Алтайском крае

5 июля губернатор Виктор Томенко поручил выплатить пострадавшим в июне жителям Волчихинского и Михайловского районов компенсацию. Сумма составляет два прожиточных минимума – по 27 008 рублей на каждое домовладение (всего их 253). На оказание помощи из краевого бюджета направили порядка 6,8 млн рублей.

Что касается пострадавших в июле, то по ним пока решение не принято.

- Ситуация держится на контроле. Сначала должна пройти оценка ущерба. Решение о компенсации принимает губернатор. В июне последствия были разрушительные, а сейчас ситуация пока не известна, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Минсоцзащиты региона.

В пресс-службе губернатора добавили, что изначально пострадавшим нужно обращаться в местные органы соцзащиты, и там индивидуально рассмотрят каждое заявление.