“Тем, кто вывозил тела, наливали по 100 грамм": 25 лет назад при тушении пожара в алтайском селе погибли 14 человек

В тот год пожар начался с сухой грозы Фото: Анна Перевощикова

5 июля 1997 года, ровно 25 лет назад, в небольшом алтайском селе Топольное в Угловском районе погибли 14 мужчин, участвующих в тушении лесного пожара. Огонь пришел с Казахстана и стремительно распространялся по лесному массиву, угрожая перекинуться на жилые дома. Всех, у кого были силы бороться с адским пламенем, отправили в лес, но одна машина так и не вернулась… Накануне годовщины трагедии корреспондент “Комсомолки” отправилась в село и узнала, что же происходило в тот роковой день.

Света белого не видно

Жительнице села Топольное Наталье Степановой в 1997 году было 23 года. Как вспоминает женщина, была суббота, и вместе с семьей она поехала в Казахстан. Уже в дороге их застал страшный ураган: ветер был такой силы, что, словно спички, выкорчевывал огромные сосны, а автобус, в котором ехали туристы, едва не перевернуло. О том, что происходило в этот момент в родном селе, женщина узнала, когда вернулась.

- Пожар, как и сейчас (в конце июня 2022 года начались лесные пожары в Угловском районе, прим. ред.), произошел из-за сухой грозы. Огонь пришел с Казахстана, и проблема была в том, что нашим лесникам через границу переходить было нельзя - то есть, без пограничников тушить лес на их стороне не пускали. 5 июля пламя вплотную подступило к Топольному - остовалось полтора километра. Говорят, что здесь света белого не было видно - все затянуло дымом, как будто ночь, - отмечает Наталья.

Тополинский лесхоз Фото: Анна Перевощикова

На борьбу с пламенем стянули все силы: вместе с пожарными на тушение отправились и сотрудники лесхоза. Рассказывают, что температура в очагах возгорания приблизилась к тысяче градусов - верховой пожар молниеносно сжигал кроны деревьев. Одна из пожарных машин в таких условий просто не выдержала и заглохла, в ней находились 14 работников Тополинского лесхоза. Другие лесники с ними долго не могли установить связь - судьба пропавших была неизвестна. Лишь через день, когда самолет облетел место пожара, стало понятно, что остаться живыми пропавшим было не суждено.

- У лесхоза тогда все село собралась, все ждали новостей. Потом пришла весть, что нашли сгоревшую машину, а рядом с ней лежали 14 человек: кто-то обжег легкие, кто просто сгорел. Говорят, что когда вывозили погибших, медики наливали мужикам по 100 грамм водки... Одна из женщин, которая тогда узнала, что сын погиб, как стояла, так и упала навзничь, - добавила Наталья Степанова.

Младшему из погибших было всего 17 лет, старшему - 45. У погибших остались семьи, у кого-то вот-вот должен был родиться ребенок, но подержать в руках младенца отцу так и не довелось. У Натальи Степановой в тот день погибли двоюродный брат и дядя.

Снился страшный сон

В маленьком сельпо встречаем продавца - Галину Чупахину. 5 июля 1997 года у неё погиб муж Виктор, который работал водителем в лесхозе. Женщине на тот момент было всего 27 лет, после смерти супруга ей пришлось в одиночку поднимать троих мальчишек…

- Страшно здесь было - вой, гул, тьма. Нас никто не эвакуировал, но кто мог, те выезжали за село, на поля. Всех тогда собирали на пожар. Муж уехал где-то в обед, а чуть позже односельчане заговорили, что не могут найти одну машину, в которой было 14 человек… Виктору тогда было 34 года, - говорит Галина, едва сдерживая слезы.

В момент, когда еще судьба пропавших была неизвестна, женское сердце подсказывало, что в дом пришла беда. Галине приснился странный сон: будто она с детьми выходит из леса, а Виктор так там и остается.

Тополинский лесхоз Фото: Анна Перевощикова

Гробы открывать не разрешали

Жительница села Ольга Катанцева в том страшном пожаре тоже потеряла мужа. Это был её второй брак и, как и Галине, женщине пришлось одной растить троих ребятишек - двух девочек и одного мальчика. Выйти замуж снова она так и не решилась, как и уехать из родного села.

Муж Ольги Сергей работал токарем в лесхозе. Как сейчас вспоминает собеседница, в тот день он успел забежать домой пообедать, и эта встреча оказалась последней.

Сергей Катанцев с дочерью Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Бывший сосед был единственным, кто спасся в тот день - на обратном пути пересел в другую машину. Вечером 5 июля он еще спрашивал, вернулся ли Сережа домой, а то другие машины ехали и оглядывались, а их все не было и не было. Я даже не помню уже, кто мне сказал про смерть. Я тогда спрашивала у трактористов, был ли Сережа в машине, которая не вернулась, но разве они могут сказать о таком? А потом я узнала правду. Опознавали мужа по пальцу, у него ногтя нет - станком отрезало, и вставленным зубам, - рассказывает Ольга Анатольевна.

Могила Сергея Катанцева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Родным даже не разрешили открыть гробы… 11 человек похоронили на местном кладбище в Тополном, еще одного в Мещанке, двоих - в Углах. На месте страшной трагедии установили памятник, который стоит по сей день. Каждый год родственники привозят туда венки и поминают усопших.

Похороны погибших Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Там до сих пор страшно, хоть и лес уже вырос. Даже по-моему от колеса той самой машины что-то осталось, - пояснила Ольга Катанцева.

Прошло уже 25 лет, а боль все не стихает… Про трагедию в Топольном все помнят, будто это было вчера. А когда в этом году начались страшные пожары в соседнем селе Лаптев лог, местные насторожились и сидели на документах на случай, если придется покинуть родное село. Сейчас уже опасность миновала - на прошлой неделе возгорание локализовали. Подробнее узнать о пожарах в Угловском районе можно в нашем материале.

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