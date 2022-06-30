«Днем наступила ночь»: как жители Угловского района пережили страшный лесной пожар

Очередная сухая гроза стала причиной крупнейшего за последние годы лесного пожара. Фото: Наталья Степанова

Июнь 2022 года выдался для Алтайского края аномально жарким, а для Угловского района еще и аномально сухим. В конце прошлой недели очередная сухая гроза стала причиной крупнейшего за последние годы лесного пожара – огонь из леса начал вплотную подходить к жилым домам в селе Лаптев лог. Корреспондент «Комсомолки» отправилась на место событий, чтобы узнать, как люди отбивали свою деревню от красных «языков» пламени.

Все силы - на спасение деревни

Подъезжаем к точке назначения. Село Лаптев Лог Угловского района находится совсем недалеко от Казахстана. Трава в полях уже пожелтела от палящего солнца. Лесники, кстати, считают, что территория постепенно превращается в пустыню. Вдали виднеется кромка хвойного леса, правда, тоже далеко не зеленого, а, скорее, черно-оранжевого. Мертвый лес… В некоторых местах еще виден дым. Становится не по себе.

Лес стал больше похож на осенний Фото: Анна Перевощикова

Еще пару дней назад здесь виднелось красное зарево от пожаров. 29 июня официально было объявлено о локализации – это значит, что очаги возгорания ликвидированы, но впереди еще много работы, учитывая, что дождей не ожидается. По словам местных жителей в этом году село видело всего лишь один дождь… Кажется, что такое невозможно, но местным виднее, народ даже шутит - сколько не читай прогнозы, они все равно не сбываются…

Село Лаптев лог Фото: Анна Перевощикова

- В последние дни в результате сухой грозы в лесном массиве произошло возгорание, которое стремительно развивалось из-за жаркой погоды и шквалистого ветра. Начиная с 23 июня огонь трижды пытался подойти к деревне. На место были стянуты подразделения федеральной пожарной службы и лесничеств Алтайского края. Расстояние от ближайших домов до огня было всего около 50 метров, но нам удалось отбиться – ни одно строение в деревне не пострадало, - рассказал «Комсомолке» начальник 37-ой пожарной части села Угловское Владимир Тругумбаев.

Сгоревший лес Фото: Анна Перевощикова

По данным Минприроды, площадь лесного пожара составила больше 3,4 тысячи гектаров. Верховые пожара страшны тем, что у них очень высокая скорость распространения, а температура в очагах возгорания превышает 300 градусов. Воздух настолько горячий, что кислород буквально выгорает, а машины – глохнут. Представьте, какой ценой пожарным дается борьба с огнем.

Бороться со стихией всегда сложно, так как она непредсказуема Фото: Анна Перевощикова

- Создание минерализованных полос (опашка, прим. ред.) не дало результатов, пламя продолжало подходить, и было принято решение эвакуировать население. На помощь для ликвидации был вызван самолет-амфибия. Спасатели среагировали достаточно оперативно и эффективно, верховой огонь удалось сбить, - подчеркнул собеседник.

По словам главы Угловского района Валерия Шефера, в первую очередь пламя угрожало улице Боровой – она находится на окраине села у леса. Там проживали три маломобильных пожилых человека, которые своими силами не смогли бы покинуть дома. Их эвакуировали в местную больницу, чтобы пенсионеры были под присмотром врачей. Остальные жители «сидели на чемоданах» и были готовы покинуть деревню в любую секунду.

«Мама, я приеду, а леса нет»

Местная жительница Татьяна Чернышева не припомнит, когда возле деревни бушевало такое пламя.

- Было очень страшно. Я живу здесь с 1993 года, и на моей памяти такой лесной пожар у нас впервые. Со двора были видны языки пламени, и днем из-за дыма и гари наступила ночь, в горле першило. Когда все началось, у меня гостили дочка и внучка. Мы готовы были сесть в машину, бросить все и уехать. Слава богу, что обошлось. Я не могу себя представить без этого дома, мы словно приросли к этому месту, - пояснила Татьяна.

Выгоревшая земля Фото: Анна Перевощикова

Сейчас дым уже расселся, люди, наконец-то, смогли открыть окна.

- Сейчас хоть дышится хорошо. Радует, что нас не бросают! - бодро говорит еще один местный житель Павел Турунов.

Местный житель Фото: Анна Перевощикова

Захожу в местное сельпо. Прошу рассказать про пожар, про то, что испытали эти люди, какого страха натерпелись. Сначала все отказываются, но потом прорывает…

- Запах, конечно, был ужасный, повсюду чернота. Сидели, как на пороховой бочке, вроде потушили, но вдруг опять начнется? Позавчера в тени было +40, дожди у нас редкие. Как говорится, дождь идет, не когда просим, а когда сено косим, - говорит одна из местных жительниц.

Еще минута и в магазине начинается гул – женщины начали бурно что-то обсуждать между собой. А одна из них тихонько заплакала. Говорит, что сажала этот самый лес, когда была еще школьницей.

Последствия пожара Фото: Анна Перевощикова

В селе проживают всего около 500 человек, молодежи практически нет – разве что погостить приезжают. Для каждого из живущих в селе лес – кормилец. Семьи ходят туда собирать грибы и ягоды, на охоту, или просто отдохнуть.

- Дети наши живут в городе, а здесь у них – домик в деревне, ведь у нас так красиво. Одна из дочерей звонит мне каждый день, плачет: «Мама, я приеду, а леса нет», - с грустью отметила еще одна местная жительница.

«Хочется поспать, но после»

Возле лесничества в центре села стоят несколько пожарных машин. Рядом с ними что-то бурно обсуждают мужчины. По лицам видно, что держатся из последних сил, но не отчаиваются. Еще несколько единиц техники притаились в небольшой посадке – одни мужики кропотливо ковыряются под копотом, другие просто сидят на лавочке. Уже несколько дней, как они живут и работают в селе Лаптев лог. На помощь в борьбе с пожаром пришлось вызвать лесников из разных уголков Алтайского края. К примеру, машину из Боровлянского лесничества пришлось гнать аж за 700 километров!

На помощь приехали лесники из разных районов Алтайского края Фото: Анна Перевощикова

- Бороться со стихией всегда сложно, так как она непредсказуема. Все может начаться с грозы, а закончиться, неизвестно чем. Когда ехал, думал о том, что не хотелось бы оказаться героем и погибнуть здесь. Сил-то нам хватает, а вот с водой бывали проблемы – если МЧС успевали подвозить воду, то тушение шло быстрее, а если нет, то приходилось ждать, - рассказал водитель одной из прибывших пожарных машин.

Пламя оставило после себя черные стволы, пепел и едкий запах Фото: Анна Перевощикова

Мужчины признались, что про сон на время командировки пришлось забыть. Сейчас у них одно желание - покончить с огнем и вернуться домой, к родным. Местные жители на подхвате у пожарных - горе объединяет: кто воду принесет, кто продукты, кто другие необходимые вещи. Водителям пожарных машин приходится ночевать прямо за рулем, говорят, что уже привыкшие, а другие добровольцы спят в местной школе или в палатках, которые поставили в небольшом леске напротив строящейся церквушки.

Лесники из нескольких районов приехали для тушения пожаров Фото: Анна Перевощикова

- Мужикам отдельное спасибо, приходилось работать даже ночью. Смена занимала весь световой день – грубо говоря, с 5 часов утра и до 12 ночи. Когда огонь подходил к деревне, приходилось бросать лес и все силы направлять к домам. К счастью, все люди живы, но техника у нас пострадала – одна машина и один трактор, - подчеркнул исполнительный директор ЛХК «Алтайлес» Егор Ананьев.

Участникам тушения приходится жить в полевых условиях Фото: Анна Перевощикова

В школе села Лаптев лог организовали питание для всех, кто задействован в тушении. К слову, повара сейчас официально находятся в отпуске, но когда пришла беда – пришлось выйти на смены. Не за оплату, а в благодарность. Продуктами помогают жители со всего Угловского района – несут сало, соленья, овощи и все, что может пригодиться на кухне.

Продуктами помогают жители со всего Угловского района Фото: Анна Перевощикова

После объявления о локализации пожара несколько подразделений отпустили. По словам замначальника управления лесами Минприроды Алтайского края Александра Хомутова, постепенно ситуация стабилизируется. Но последствия страшной трагедии уже на лицо – пламя оставило после себя черные стволы, пепел и едкий запах. Благо, что животный мир особо не пострадал – спасатели видели живыми лосей и косуль, видимо, успели убежать.

Сгоревший лес Фото: Анна Перевощикова

Специалистам предстоит еще большая работа по караулу территорий, так как еще есть места, где дымит. Затем будет проведено лесопаталогическое обследование, чтобы установить ущерб лесному фонду. Там, где древесина уже погибла, деревья срубят, подготовят почву и начнут высаживать новые деревья. Впереди еще много работы, но уже сейчас ясно, что местные жители увидят новый лес нескоро – на его восстановление потребуется, как минимум, 80-100 лет.

Для восстановления леса потребуется 80-100 лет Фото: Анна Перевощикова

В лесу еще есть дымящиеся участки Фото: Анна Перевощикова

В лесу еще есть дымящиеся участки Фото: Анна Перевощикова

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