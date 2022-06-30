Спустя 12 лет: как живет алтайское село Николаевка, выгоревшее из-за лесного пожара

После трагедии было принято решение о строительстве новых домов. Фото: Дмитрий Денисов

В Михайловском районе полыхают лесные пожары. Как сообщили в Минприроды Алтайского края, пожарным удалось остановить распространение пламени. Площадь последнего возгорания составила около 300 гектаров, населенным пунктам ничего не угрожает. Несмотря на относительно небольшую площадь горения, по сравнению с пожаром в Угловском районе, местные жители напуганы – дым виднеется далеко за пределами райцентра. 12 лет назад район уже пережил страшную трагедию: 8 сентября 2010 года огонь уничтожил больше половины села Николаевка. Как сейчас живет заново отстроенная деревня – в материале «Комсомолки».

Роковое 8 сентября

Местные жители до сих пор помнят роковой вечер 8 июня, как будто это было вчера. По словам жителя Николаевки Виктора Зеникова, пожар пришел в район с Казахстана. Сначала был низовой, а потом пламя пошло вверх – такие возгорания считаются наиболее опасными, так как у них большая площадь распространения. Поначалу говорили, что угрозы селу нет, но сильный ветер в считанные секунды изменил ситуацию, и уже вскоре население начали оповещать о возможной эвакуации.

Виктор Зеников. Фото: Дмитрий Денисов

- Электричество отключилось, водонапорная башня не работала, поэтому прислали пожарный поезд. Горели дома, газовые баллоны начали взрываться. Люди, кстати, как раз перед зимой привезли сено, поэтому огонь быстро перекидывался с одного двора на другой. Вся эта гарь летела за 20 км от села: то в одну сторону, то в другую, - вспоминает Виктор Петрович.

Людям пришлось моментально собрать все самое необходимое и покинуть село. Въезд в Николаевку по решению властей был закрыт. Наверняка местные и представить себе не могли, что вернутся на пустое место – от домов остались лишь обгоревшие доски и пепел. Пламя не пощадило и животных: крупный рогатый скот успели выгнать на пастбища, а вот телята и свиньи сгорели заживо.

- Были и те, кто остался, кто пытался своими силами сбить пламя. Те, у кого во дворах были большие емкости с водой, смогли спасти дома, - добавил местный житель.

Всего за один день пожар уничтожил больше 200 домов, люди остались без крова: кто-то уехал к родственникам, другим пришлось временно разместиться в школе и больнице. После трагедии было принято решение о строительстве новых домов. Работу приходилось выполнять в кратчайшие сроки – до зимы оставалось всего пара месяцев.

«Кот в мешке» или…?

- Тогда губернатором региона был Александр Карлин. Он приехал, люди собрались на площади. Нам объяснили, что дома будут строить, пообещали, конечно, много, но выполнили не все. Какого качества дома? Да разного. Представьте, здесь было больше тысячи строителей: одна бригада сделает качественно, а другая – не очень. Те дома, что были построены из газобетона, гораздо теплее, чем построенные из бетонных плит. Дело в том, что в домах с плитами были серьезные щели, а из-за них появлялась сырость, обои промерзали, поэтому людям приходилось потом запенивать все самостоятельно, - добавил Виктор Зеников.

После трагедии было принято решение о строительстве новых домов. Фото: Дмитрий Денисов

Уже меньше чем через три месяца жильцы переехали в новые дома. Интересно, что все строения были возведены по одному типажу – до сих пор люди не меняли их внешний облик. В одном из таких «клонированных» домов сейчас живет и Виктор с супругой. Он переехал в жилье, оставшееся после смерти матери – во время пожара её дом полностью сгорел, а новый построили прямо через дорогу.

- Хороший дом, не жалуемся. Есть, конечно, трещинки, я их регулярно подмазываю, так как идет осадка фундамента. Просто строили очень быстро, дом не постоял. Но сырости у нас нет, как в других домах, - пояснила супруга Виктора.

Другой житель села Николай переехал в новый дом уже не как погорелец, а как покупатель – семья купила дом четыре года назад на средства материнского капитала, и не предполагала, что взяли «кота в мешке».

- Что тут можно было построить за такое короткое время? Вчера был шторм, мы думали, что крышу сорвет. Печная труба, к примеру, не выдержала. В доме ужасная сырость, металлическую входную дверь меняем каждый год – её аж корежит от влаги, - рассказал Николай «Комсомолке».

После трагедии было принято решение о строительстве новых домов. Фото: Дмитрий Денисов

Сейчас Николаевка продолжает жить спокойной и мирной сельской жизнью. Правда, как признаются местные жители, новости о пожарах в лесах Михайловского и Угловского районов их пугают. Сгоревший лес понемногу восстанавливают. Деревья, посаженные за эти 12 лет, уже превышают высоту человеческого роста, напоминая, что жизнь, несмотря не на что, продолжается…

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