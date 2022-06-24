На Алтае ребенок едва не погиб в веревочном парке из-за стянувшего шею снаряжения

Это не первое ЧП с аттракционами в Алтайском крае Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 11-летней девочки в веревочном парке в Новоалтайске. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, во время развлечения девочка едва не умерла от удушья.

По данным следствия, днем 22 июня подросток приехала в комплекс веревочных трасс «Веревкино-парк», находящийся в парке культуры Новоалтайска. В какой-то момент девочка запуталась, в итоге страховочное снаряжение стянуло шею ребенка и начало душить. С признаками асфиксии школьницу доставили в больницу, где ей своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Страховочное снаряжение Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Известно, что аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю города. Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ход расследования дела контролирует прокуратура Алтайского края.

Напомним, это не первое ЧП с аттракционами в Алтайском крае. Так, в прошлом году резонансный случай с подлетевшим в воздух батутом в Барнауле едва не стоил жизни двум маленьким девочкам.

По данным следкома, 53-летняя предпринимательница установила у одного из городских торговых центров аттракцион, проигнорировав технические требования. В итоге 30 мая 2021 года порывистый ветер поднял батут в воздух на высоту в четыре метра, после чего аттракцион рухнул наземь. С него упали два ребенка – девочки четырех и пяти лет. Малышки получили очень тяжелые травмы, одной из них даже потребовалась серьезная медицинская операция. Расследование уголовного дела уже завершено и передано в суд. Родители потерпевших детей подали гражданские иски о выплате 8 млн рублей.

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