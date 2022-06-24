Отдали в 5 раз больше: в Барнауле подростки расплатились за хитрую кражу из «Ашана»

Возбуждали уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле трое молодых людей ответили за кражу продуктов из магазина «Ашан». Им пришлось заплатить в 5 раз больше суммы похищенного. Об этом «Комсомольской правде» рассказала Елена Сербова, старший помощник прокурора Железнодорожного района.

Суд установил, что в октябре 2021 два парня и девушка решили попробовать «на удачу» похитить из магазина продукты питания и напитки, не оплачивая эти покупки на кассе. Молодые люди придумали целый план: вдвоем они брали товары в «Ашане», но не оплачивали их. При этом их товарищ рассчитывался за пачку сока и затем по штрих-коду с этого чека компания выходила из магазина.

– Таким способом было совершено 4 эпизода хищений продуктов питания (шоколадки, соки, чипсы, напитки – соки, пиво, энергетические напитки, зубная паста, ополаскиватели для полости рта и другое) на суммы: 3874, 13 рублей, 4142,79 рублей, 5052,89 рублей, 1873, 06 рублей, – отметила Елена Сербова.

Через некоторая время схема молодых людей вскрылась, полицейские возбудили уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ.

Вскоре молодые люди в полном объеме возместили причиненный ущерб – более чем в 5 кратном размере. Каждый заплатил по 30 тысяч рублей, всего выплатили 90 тысяч.

Жители краевой столицы на суде рассказали, что раскаялись в содеянном, Молодые люди признались, что совершили очень глупый поступок, рассчитывая, что никто ни о чем не узнает. Известно, что парни и девушка учатся в университетах Барнаула.

– Они исключительно положительно характеризуются с мест обучения и жительства, никогда не совершали ранее ничего противоправного. По ходатайству представителя потерпевшего производство по делу прекращено за примирением сторон, – резюмировали в прокуратуре.

Ранее мы писали о том, что в краевой столице женщина пыталась обчистить торговую сеть при помощи детской коляски. Добычей стали мясные деликатесы и набор кастрюль. Заметив горожанку охранник заподозрил неладное, и кража вскрылась. Ущерб от действий подозреваемой оценили на сумму более 7 тысяч рублей.

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