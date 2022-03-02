Барнаулец украл у друга 180 тыс рублей, которые хранились в боксерских перчатках

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Житель Барнаула украл у друга 180 тыс рублей, которые хранились в боксерских перчатках. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ.

Потерпевший рассказал, что продал машину за 180 тысяч и хранил деньги дома “в тайнике”, роль которого выполняли боксерские перчатки. На эти деньги он планировал купить новый автомобиль. Мужчина решил взять из своего “тайника” тысячу рублей, но денег там не обнаружил, поэтому обратился в полицию.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался друг потерпевшего – 30-летний местный житель. Как оказалось, только он знал о том, где хранится крупная сумма денег, так как ранее заявитель хвалился и показывал ему свои богатства, - пишет ведомство.

Подозреваемый успел потратить деньги, но на данный момент уже частично возместил ущерб. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае будут судить парня за “слив” интимных фото несовершеннолетней

Он решил унизить честь и достоинство подростка (подробнее)