Дело Джонни Колбасы живет: в Барнауле женщина с детской коляской пыталась украсть продукты и кастрюли

В отношении женщины возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле обсуждают неудавшуюся кражу из местного магазина: женщина пыталась обчистить торговую сеть при помощи детской коляски. Добычей подозреваемой стали мясные деликатесы и… набор кастрюль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Горожане сразу же вспомнили про барнаульского серийного мясомана – Евгения Колбаскина.

- В дежурную часть отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу обратился представитель торговой сети, который рассказал, что неизвестная женщина похитила мясные деликатесы и набор кастрюль. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия для разбирательства, установили, что 43-летняя женщина, находясь в торговом зале магазина, брала с полок продукты и посуду и складывала их в детскую коляску, - отметили в полиции.

Набрав продукции вдоволь, «счастливая мамочка» отправилась со своим «дитятком» мимо кассы, мол, совсем ничего не приглянулось. Однако охранник доверился своей интуиции и остановил покупательницу. Тут-то вся правда и всплыла! Ущерб от действий подозреваемой оценили на сумму более 7 тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В соцсетях после публикации этой истории барнаульцы вспомнили и других похитителей продуктов. Самым популярным магазинным воришкой Барнаула был и остается Евгений Колбаскин, который находится сейчас в местах лишения свободы. Настоящая фамилия мужчины совсем другая, «Колбаскин» - прозвище за его пристрастие к краже мясной продукции. Помимо этого у него есть и другие имена - Джонни-колбаса, барон Дэ Сервелат, Джонни Салями и др.

История Евгения берет начало еще в октябре 2019 года. Тогда он обратился к администраторам группы «Инцидент Барнаул» и пожаловался на продавцов супермаркета «Ярче!», мол, они оговорили добропорядочного гражданина и обвинили в краже нескольких палок колбасы. Однако благодаря видеозаписи стало ясно, что сотрудники сети были правы. А позднее выяснилось, что мужчину вместе с супругой поймали еще и на краже 15 кг свинины.

Время от времени у Евгения появляются «достойные» последователи. Так, к примеру, в январе мужчина, которого канал Unusual Crimes Barnaul окрестил «Славиком Рыбовым», был задержан за предновогоднюю кражу в одном из магазинов на Павловском тракте. Подозреваемый распихал по карманам рыбу и икру на 12 тысяч рублей. Когда на его след вышла полиция, мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Однако это не остановило подозреваемого, и через две недельки он вернулся в этот же магазин и вынес еще 10 кг различных продуктов почти на 4 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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