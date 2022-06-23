Подруга пыталась спасти и погибла сама: в СК рассказали подробности утопления 14-летних девочек на Алтае

ЧП произошло 22 июня на реки Чумыш в селе Локоть Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту утопления двух 14-летних девочек в Целинном районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), – рассказали в СК.

Напомним, ЧП произошло 22 июня на реки Чумыш в селе Локоть. Всего в компании подростков было 8 человек. Все они были в возрасте от 14 до 15 лет. По данным следствия, во время купания ребята стали заходить на глубину водоема. Одна из девочек не умела плавать, ее снесло течением и она начала тонуть.

Спасти девушку попыталась подруга. Однако сама не справилась с бурным течением, и спустя несколько секунд обе ушли под воду.

– Известно, что подростки ничего не употребляли, характеризуются с положительной стороны и воспитываются в благополучных семьях, – уточняют в следственном комитете.

Тела подростков до сих пор не нашли. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, изучать причины трагедии.

Расследование уголовного дела продолжается.

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