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Происшествия22 июня 2022 14:40

Двух девочек-подростков унесло течением в Алтайском крае, их не могут найти

Они купались без присмотра взрослых
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Следователи СК региона выехали на реку для осмотра места ЧП

Следователи СК региона выехали на реку для осмотра места ЧП

Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июня в Алтайском крае пропали две 14-летние девочки. Их унесло течением на реке Чумыш, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

ЧП произошло в необорудованном для купания месте возле села Локоть в Целинном районе. Дети купались в компании без присмотра взрослых.

- В какой-то момент, находясь без присмотра взрослых, девочек унесло течением реки. Прокуратурой Целинного района при проведении проверки выясняются условия проживания и воспитания подростков в семье и причины оставления их без надзора, - сообщают в прокуратуре.

На данный момент дети до сих пор не найдены. Прокуратура проводит проверку в связи с их исчезновением.

Следователи выехали на место ЧП. Одна из версий – утопление.

- Зарегистрирован материал доследственной проверки, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в пресс-службе краевого Следкома.

Напомним, ранее туристку из Санкт-Петербурга унесло течением на Алтае. Женщина упала в воду во время пешеходного перехода у подножия горы Белуха на месте слияния горных рек Аккем и Ярлу.

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