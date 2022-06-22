Двух девочек-подростков унесло течением в Алтайском крае, их не могут найти

Следователи СК региона выехали на реку для осмотра места ЧП Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июня в Алтайском крае пропали две 14-летние девочки. Их унесло течением на реке Чумыш, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

ЧП произошло в необорудованном для купания месте возле села Локоть в Целинном районе. Дети купались в компании без присмотра взрослых.

- В какой-то момент, находясь без присмотра взрослых, девочек унесло течением реки. Прокуратурой Целинного района при проведении проверки выясняются условия проживания и воспитания подростков в семье и причины оставления их без надзора, - сообщают в прокуратуре.

На данный момент дети до сих пор не найдены. Прокуратура проводит проверку в связи с их исчезновением.

Следователи выехали на место ЧП. Одна из версий – утопление.

- Зарегистрирован материал доследственной проверки, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в пресс-службе краевого Следкома.

Напомним, ранее туристку из Санкт-Петербурга унесло течением на Алтае. Женщина упала в воду во время пешеходного перехода у подножия горы Белуха на месте слияния горных рек Аккем и Ярлу.

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