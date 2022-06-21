Миллион шагов: барнаульский фитнес-тренер запустила необычный летний челлендж

По словам Натальи, миллион шагов – это только звучит страшно, а на самом деле вполне реальная задача Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Скоро будет месяц, как барнаульцам приходится мириться с жизнью в новой реальности – мост на проспекте Ленина перекрыт в связи с реконструкцией, и там, где раньше можно было проехать на машине, теперь приходится идти пешком. Благодаря ремонту, у барнаульского фитнес-тренера Натальи Кириенко появилась идея необычного челленджа – «Миллион шагов за лето!». Реально ли это? Да, и еще как!

Кто больше?

- Когда начались разговоры про перекрытие моста, я подумала, что теперь придется больше ходить. Действительно, многие пересели на велосипеды, другие стали чаще двигаться пешком. В принципе спортсменов стало больше. А тут еще и моя клиентка-подросток рассказала, что они с подружкой договорились за каникулы пройти миллион шагов. И паззлы сложились – надо устраивать челлендж, - рассказала Наталья «Комсомолке».

По словам Натальи, ранее она не видела, чтобы кто-то устраивал подобный марафон. Но с приходом гаджетом многие стали чаще обращать внимание на свою ежедневную активность. Сама тренер тоже прикупила фитнес-браслет, и даже устраивает негласные соревнования с подругой – кто больше пройдет. Во время работы в зале Наталья не сидит – шагает на стэпе, да еще и с утяжелителями. Как говорится, движение – жизнь!

- Я в фитнес-индустрии уже восемь лет. Вообще у меня диплом экономиста, да еще и магистратура. А после рождения ребенка я решила привести свое тело в форму, начала заниматься, и произошел тот самый «дзынь» - меня затянуло. Фитнес - это моя любовь. Может, и мой марафон станет для кого-то примером и мотивирует заняться спортом, - резюмировала женщина.

Участниками марафона стали 15 человек. Каждый из них еженедельно с 1 июня скидывает тренеру отчет, сколько шагов пройдено. Миллион шагов – это только звучит страшно, а на самом деле вполне реальная задача: если разделить на все дни лета, то в день нужно проходить около 11 тысяч шагов. Учитывая, что ежедневной нормой считается 10 тысяч шагов, добавить нужно всего лишь одну тысячу.

Чем же полезна ходьба? Наталья отмечает, что, в первую очередь, идет укрепление суставов и позвонков, «тренируется» вся сердечно-сосудистая система, внутренние органы обогащаются кислородом, нормализуется давление и снимается напряжение.

- У многих из нас малоподвижная работа, а стресс имеет свойство накапливаться. Обычная ходьба успокаивает. Движение – неотъемлемая часть нашей жизни, и за этим нужно следить так же, как за гигиеной, к примеру, чисткой зубов. Конечно, не нужно подходить к делу с фанатизмом – заниматься нужно постепенно, прислушиваться к своему организму, наблюдать за его реакцией, а еще лучше посоветоваться со специалистом, - пояснила собеседница.

«Решила поставить машину в гараж»

Со слов фитнес-тренера, многие участники подходят к марафону с большим энтузиазмом и делятся своими впечатлениями. Для кого-то, как оказалось, 10 тысяч шагов – это не испытание, а привычный образ жизни. Кому-то приходится сложнее, но мотивация и конкуренция не дают сдаваться!

- Марафон длится уже три недели, и естественно, у некоторых еще идет период адаптации. Просто нужно привыкнуть. В челлендже принимают участие и спортсмены, которые занимаются у меня в зале, и я заметила, как во время занятий они уже не болтают между подходами, а берут стэп и шагают. Приятно наблюдать, как женщины, которым за 50, не уступают молодежи, у них, наоборот, еще больше мотивации двигаться. Так что возраст – это просто цифры в голове, - подчеркнула наша героиня.

Одна из участниц «Миллион шагов за лето» - жительница Барнаула Елена Мясоедова. Женщина работает продавцом, поэтому весь день практически на ногах.

- Даже в выходные дни у меня нет времени прохлаждаться, я живу за городом, машины нет, поэтому приходится много двигаться. Чем я себя мотивирую? Наверное, не хочется стареть, и мне вообще интересны разные авантюры. Ходьба полезна для людей в любом возрасте. Кроме того, у меня варикоз, и я заметила, что моим ногам гораздо легче, когда я двигаюсь, - поделилась Елена с «Комсомолкой».

Еще одна участница челленджа – Ольга Клушина – призналась, что ей и вовсе пришлось отказаться от использования автомобиля на время участия в марафоне.

- Я поняла, что вечерними прогулками набрать миллион шагов трудно, и решила поставить машину в гараж и ходить пешком везде: на работу, с работы, на детские тренировки и т.д. Да, приходится ходить больше! Но это мне нравится. Меня мотивирует особенный дух соревнований. Хочется обогнать своих соперников. Нашагать ещё больше, чем вчера. Даже пасмурная погода не останавливает, - пояснила Ольга Клушина.

Уже сейчас в соревновании есть явные лидеры. Абсолютный рекорд за первые две недели – 272 493 шага, и это только начало!

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