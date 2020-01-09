Барнаульский фитнес-тренер: не спешите тренироваться после застолья

С нового года многие хотят начать жизнь заново, с чистого листа. Одни пытаются отказаться от вредных привычек, а другие начать заниматься спортом, но эксперты советуют: все надо делать постепенно.

Алкоголь и спорт несовместимы

- Любой алкоголь в любом количестве негативно влияет на мышцы: их рост, силовые показатели и особенно восстановление, - говорит фитнес-тренер сети HARDCORE GYM из Барнаула Роман Сидельников.

Именно поэтому сразу после новогодних банкетов не стоит бездумно мчаться в тренажерный зал ставить рекорды – так вы только подорвете собственное здоровье.

Как влияет алкоголь на тренирующихся:

1.Тормозит синтез белка в клетке. Это значит, что строительного материала в организме нет, расти мышцам просто не из чего.

2. Провоцирует выброс кортизола (в простонародье – гормон стресса, – прим.ред.). Этот гормон тормозит синтез белка на 20-40%.

3. Снижает уровень гормона роста и подавляет секрецию инсулино-подобного фактора роста (гормон вырабатывается после тренировки). Оба этих фактора отвечают за мышечный рост и восстановление.

4. Снижает уровень тестостерона. Это важно как для мужчин, так и для женщин.

5. Становится причиной интенсивного выведения жидкости, в результате чего наступает обезвоживание. Это тоже очень плохо, потому что вода также играет огромную роль в мышечном росте.

6. Ведет к истощению запасов витаминов и минералов: цинка, кальция, фосфата.

7. Истощает запасы глюкозы в печени (алкоголь расщепляется в печени, где и вырабатывается глюкоза). Глюкоза необходима организму при силовом тренинге.

- После принятия алкоголя вообще нет смысла тренироваться еще два дня. Восстановления не будет, не будет и роста мышц. Мышцы так и останутся поврежденными, - говорит Роман.

Конечно, бывают такие ситуации, когда отказаться очень сложно. В этом случае следует запомнить несколько правил.

1. Если пару бокалов вина вы все же приняли на грудь, то не стоит тренироваться два дня после вечеринки.

2. Если банкет будет после тренировки, то лучше сделать разбег в один или лучше два дня. В противном случае от тренировки смысла не будет. Можно считать, что ее и не было.

3. В качестве закуски, либо еды к алкоголю, лучше выбирать белковые продукты: мясо, рыба, сыры - они снижают катаболический эффект (распад мышц).

4. На следующий день после банкета стоит пить как можно больше воды, чтобы восстановить водно-солевой баланс. Причем вода должна быть без газа.

Роман Сидельников советует постепенно ставить себе цели, чтобы не сорватьсяФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Возвращаться в режим надо планомерно: не так, что с понедельника или нового года бросаю пить, курить, покупаю абонемент в тренажерный зал, сажусь на диету и так далее. Все надо делать планомерно и циклично. Чтобы результат был долгосрочный и не бросить все в середине пути, можно поставить себе задачу, к примеру, на месяц: начать тренироваться два раза в неделю без особых ограничений в питании. На следующий месяц убрать из рациона сладкое: совсем либо вечером, либо убираем углеводы вечером. Это все очень важно, чтобы не перегореть, не сорваться и не бросить тренировки после первой же недели, - рекомендует специалист.

С соплями в зал не ходим

Есть еще один момент – порой в новогодние выходные бывают проблемы со здоровьем: кто-то заразился и уже переболел, кто-то напротив почувствовал, что вот-вот отправится на больничный. Как бы то ни было, в таком состоянии тренироваться категорически нельзя.

- Интенсивные силовые или кардиотренировки оказывают негативное воздействие на иммунитет во время простуды или любой другой респираторной инфекции. Простым языком - нечего делать в зале, если зашмыгал носом. Заболеешь еще больше, - объясняет тренер.

Что происходит с мышцами после тренировки (гипертрофия):

1. Сарколеммы мышечной ткани повреждаются и в клетку проникают лейкоциты - клетки иммунной системы человека. Они отвечают за защиту организма. Их главная задача — сформировать линию обороны от вирусов, бактерий, токсинов, инородных тел, отработанных шлаков.

2. Проникновение лейкоцитов вызывает воспаление в мышце. В спортивной медицине такой процесс называется «Миогенный лейкоцитоз».

3. Все «прелести» в мышцах от продуктов жизнедеятельности лейкоцитов мы ощущаем только через 24-72 часа после силовой тренировки - это период восстановления. Подвергать скелетную мышцу повышенной силовой нагрузке не желательно, так как там сейчас происходит воспаление, которое затем сменяется регенерацией.

- Из всего этого можно сделать только один вывод: одно лишнее силовое упражнение сделает только хуже и может прибавить несколько мучительных дней к вашему больничному. Приходите в зал только после полного восстановления и выздоровления! – рекомендует Роман Сидельников.

И дипломированные фитнес-тренеры, и врачи сходятся во мнении: после сильных возлияний или после болезни, следует плавно входить в тренировочный ритм и не забывать о разминках перед занятием (это вообще обязательная часть в любом состоянии).

- Это не десять минут халявы тренера, это важная составляющая часть тренировки. Так мы готовим тело к силовой нагрузке: поднимаем температуру тела и греем мышцы (особенно важно, когда пришли с холода), повышаем эластичность связок и подвижность суставов, разгоняем кровообращение, активизируем нервную систему. Причем зимой лучше всего выбрать в качестве разминка кардио, а летом будет достаточно обычной школьной суставной разминки, - резюмирует фитнес-инструктор.