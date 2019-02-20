Как быстро похудеть: 10 советов от фитнес-тренера

- Помните, залог красивого тела - это 70% питание и только 30% спорт. Если вам чужды спортзалы, их можно заменить прогулкой в парке, либо тренироваться дома. Но питаться правильно нужно всегда – иначе результата не будет! – говорит фитнес-тренер Карина Алимова.

Ну а теперь 10 полезных советов от Карины:

1. Откажитесь от «мусора»

А именно – от фаст-фуда, колбасы, кондитерских изделий и выпечки из магазинов, сладкой газировки, хлеба, чипсов, жирной пищи, калорийных соусов, соли и сахара.

2. Ешьте белок

Когда люди съедают его в достаточном количестве, но при этом потребляют меньше калорий, они чувствуют себя более сытыми, иногда даже может казаться, что вы съели слишком много.

3. Больше овощей

Кушайте больше овощей. В них много питательных веществ и мало калорий.

4. Кушайте больше сложных углеводов

Не забывайте про сложные углеводы и насыщенные жиры из менее обработанных продуктов. Сложные углеводы содержатся в отварном картофеле, цельных зернах, бобовых и цитрусовых фруктах. Насыщенные жиры есть в высококачественных маслах, орехах, семечках, авокадо и даже немного в тёмном шоколаде. Жиры, как правило, перевариваются дольше всех остальных макроэлементов и помогают замедлить пищеварение.

5. Физические нагрузки

Это может быть тренажерный зал, групповые программы, бег или домашние тренировки.

6. Больше гуляйте

Прогулки на свежем воздухе – залог хорошего самочувствия и физической формы. И не нужно сидеть на лавочках – двигайтесь!

7. Пейте много воды

Старайтесь в день выпивать 1,5 – 2 л воды (не считая остальных напитков). Она нормализует процесс пищеварения, который обычно нарушен из-за неправильного питания.

8. Спите не менее 8 часов

Во сне в организме человека вырабатывается гормон лептин, отвечающий за чувство голода. При регулярных недосыпах количество этого гормона растет, что вызывает у человека сильный аппетит.

9. Ешьте чаще

Готовьте еду заранее и берите с собой в ланч-боксах. Ешьте чаще и маленькими порциями, так вы не будете испытывать чувство голода и сможете контролировать качество и количество принимаемой пищи.

10. Чаще улыбайтесь!

Много улыбаться полезно для здоровья. Это повышает количество гормонов счастья и понижает уровень стресса в организме. А пятиминутная улыбка и вовсе нормализует артериальное давление!