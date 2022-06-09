Жительница Алтая призналась в убийстве любовника, которого нашли в сгоревшем автомобиле

Обвинение подозреваемой пока не предъявлено Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

6 июня в окрестностях села Сросты Егорьевского района Алтайского края обнаружили сгоревший автомобиль. Внутри оказался труп мужчины. Однако, что больше всего шокировало - он был пристегнут наручниками. Следователям удалось оперативно выйти на след подозреваемой – ей оказалась близкая знакомая и даже, по некоторым данным, любовница погибшего. Подробности – в материале «Комсомолки».

Автомобиль еще горел

Накануне в распоряжении «Комсомолки» появился видеоролик с места ЧП. На кадрах видно горящее авто. Как удалось выяснить, горящую машину обнаружили местные фермеры: они увидели дым и решили подъехать, посмотреть, что произошло.

- Подъехали, автомобиль уже вовсю полыхал, поэтому сами они уже не смогли ничего сделать. Вызвали пожарных. Те приехали, потушили и потом обнаружили тело. Машина находилась за селом, где у нас плотина пересохшая, в стороне от дороги, - рассказал «КП»-Барнаул» глава администрации Сростинского сельсовета.

Не исключено, что женщина могла специально подобрать такое укромное местечко, чтобы совершить преступление. На то, что она, предположительно, могла продумать убийство заранее, указывает и тот факт, что рядом с машиной обнаружили канистру с бензином. СМИ сообщают, якобы в тот роковой вечер погибший предложил подозреваемой встретиться, и она попросила его купить топливо по дороге. Он наверняка даже не догадывался, чем обернется свидание… Кроме того, на руках мужчины были наручники. В соцсетях пишут, что женщина могла надеть на него оковы под предлогом ролевых игр.

Остается вопрос – был ли мужчина убит до того, как автомобиль был подожжен, или же он заживо сгорел в машине. Пока это остается загадкой.

Причина такой жестокой расправы тоже до этих пор неизвестна. По некоторым данным, женщина объяснила свой поступок личной неприязнью. СМИ пишут, что она хотела расстаться с любовником, и что он даже стал ей противен.

«С трудом верится»

О женщине мало что известно. По данным регионального управления следкома, речь идет о 41-летней жительнице Рубцовска. Как пишет Mash, подозреваемая - Евгения Семыкина. С погибшим, 68-летним Владимиром Дубининым из села Веселоярск, она якобы была в романтических отношениях около пяти лет. На следкоме подозреваемую называют «близкой подругой» погибшего.

- Знал дядь Вову лично много лет. Добрейшей души человек был, всем помогал, слова плохого слышно от него не было. Покойся с миром, - говорит один из комментаторов под постом в соцсети.

Судя по странице в соцсетях, Евгения души не чаяла в собаках, особенно, в породе доберман. В фотоальбомах реже мелькают фото детей, нежели собак этой породы.

В то, что Евгения могла совершить такое жестокое преступление, её знакомые верят с трудом. Один из них в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» подчеркнул, что в вину Евгении «верится с трудом».

- Она очень хорошая женщина, - заявил собеседник.

Однако, как рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, подозреваемая уже дала признательные показания.

- Она дает признательные показания в убийстве, но следователи в настоящий момент проверяют способ и мотив совершения преступления, - пояснила Людмила Рязанцева.

Напомним, по данному факту следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователь готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение подозреваемой пока не предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается.

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