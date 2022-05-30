Жена и сын экс-чиновника Сергея Демина осуждены за оскорбление суда и угрозы оперативнику

Они не сдержали эмоций во время оглашения приговора Фото: Олег УКЛАДОВ

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор родственником осужденного за взяточничество бывшего вице-мэра краевой столицы Сергея Демина. Они не сдержали эмоций во время оглашения приговора – Олег Демин обругал прокурора и угрожал оперативнику ФСБ, который «разрабатывал» его отца, а супруга Ольга Демина нелицеприятно высказалась в отношении прокурора и судьи. Суд вынес решение еще 6 мая, судя по карточке дела, стороны не стали обжаловать приговор.

Напомним, суд первой инстанции признал виновным Сергея Демина п.«в» ч.5 ст.290, ч.б ст.290 УК РФ в сентябре 2021 года. В итоге его приговорили к 9 годам строгого режима и штрафу в 15 с лишним миллионов рублей.

По версии суда и следствия, знакомый Демина, ныне экс-руководитель подконтрольной мэрии строительной компании «Барнаулкапстрой» Александр Канаков, оплатил ему с женой поездку на Канары. За это Демин оказал Канакову помощь в назначении на должность руководителя «Барнаулкапстроя». Второй инкриминируемый эпизод - требование взятки в 15 млн рублей, и полученной ее части - 3,6 млн рублей.

За эмоции близкие родные Демина поплатились – в отношении них были возбуждены уголовные дела. Жену обвинили в неуважении к суду.

- Я была недовольна приговором, находилась в эмоциональном состоянии, поэтому высказала недовольство судье, когда она выходила из зала заседания. Когда всех вывели из зала суда в коридор, решила сходить к судье, постучала в дверь и снова сказала ей, что думаю, - объясняла свой поступок Ольга Ильинична.

Сына, помимо неуважения к суду, обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти – Олег Сергеевич отправил оперу ФСБ сообщение с угрозами и вдобавок позвонил.

- После просмотра в тот же день отправленных Олегом Деминым сообщений, сотрудник с учетом явно агрессивного поведения последнего, наличия у него оружия воспринял угрозу реально, - говорится в приговоре.

На суде Демины вину признали, в содеянном раскаялись... Суд приговорил Олега Демина к штрафу в размере 30 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на 6 месяцев. Его iPhone 8 Plus, с помощью которого совершалось преступление, обратили в доход государства.

Ольгу Демину приговорили к обязательным работам на 300 часов.

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