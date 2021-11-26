Жена осужденного вице-мэра Барнаула: «Таких как Сергей надо в Красную книгу заносить»

Чиновника обвинили в коррупции Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В сентябре в Барнауле приговорили к девяти годам строгого режима и штрафу в 15 с лишним миллионов рублей бывшего вице-мэра Сергея Демина, курировавшего в городской администрации строительный комплекс. Чиновника обвинили в коррупции. По версии следствия, знакомый Дёмина, ныне экс-руководитель подконтрольной мэрии строительной компании «Барнаулкапстрой» Александр Канаков, оплатил ему с женой поездку на Канары. За это, по трактовке суда, Дёмин оказал Канакову помощь в назначении на должность руководителя «Барнаулкапстроя».

Второй инкриминируемый эпизод - требование взятки в 15 миллионов рублей, и полученной ее части - 3,6 миллиона рублей.

После объявления приговора родственники Сергея Демина не смогли сдержать эмоций. И тут же поплатились за истерику и крепкие выражения в адрес суда и следствия. Против жены и сына осужденного чиновника возбудили дело за неуважение к суду. Кроме того, младшего Демина будут судить за то, что тот по телефону угрожал применить насилие в отношении сотрудника ФСБ, который вел дело его отца.

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» Ольга Демина рассказала о своей версии развития событий и о том, что происходит в ее окружении сейчас.

Сергей Демин с женой и мамой Надеждой Васильевной Фото: из личного архива героя(ев) публикации

У нас был шок, у них - шоу

- Ольга Ильинична, с чего началась для вас эта страшная история?

- В шесть утра люди в масках перелезли через забор, ворвались в дом, надели на Сергея наручники, перепугав всех соседей. Тут же нас снимали на видео. Потом по ТВ показали картину, которую дети подарили папе на 55-летие. Там он военный, а я принцесса. Многие такие коллажи делают. Так стали издеваться, комментируя, мол, кем себя возомнил. Показали тарелочки, которые друзья из поездок нам как сувениры привозили. Цена их - доллар, но в сюжете выставили: «золотые тарелки висят». Мы этот дом пять лет строили, двенадцать живем. Ничего в нем золотого нет, но им надо было сделать шоу. После этого Сергей домой не вернулся и начался ад.

Предлагали сделку

- Экс управделами Алексей Белобородов, которого тоже обвиняли в коррупции, в интервью после освобождения сказал: «Если есть желание, можно посадить любого. Мы вернулись к 15 веку когда началась охота на ведьм»...

- Так и есть. Могут посадить любого, лишь бы им звезды на погоны дали. Главный свидетель обвинения Александр Канаков пошел на сделку со следствием и появилось обвинение против Сергея Демина. Сергей рассказывал на суде, что ему тоже предлагали подобную сделку. Для начала обещали за это только домашний арест. Но он порядочный человек и никогда этого не сделает. Таких как он порядочных - один на миллиард. Его в Красную книгу надо заносить. Адвокаты доказали, что он не брал взятку, никто его за руку не ловил. Но как можно было все доводы, все показания со стороны свидетелей защиты напрочь отмести ?!» ( плачет - прим. авт).

Ольга Демина называет супруга идеальным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Смерть матери

- Теперь вас обвиняют за неуважение к суду, за ваш срыв и ругательства после приговора?

- А как не сдержаться? Несправедливо человека на девять лет упекают. Все это так кощунственно. Когда его забирали, в больнице на учете как сердечник стоял. Так они карточку его забрали, мы найти не могли. Заявляли, что здоровый и держали в СИЗО. И вот теперь, огласив приговор, судья произносит: « Заберите карточку». За несколько дней до приговора у Сережи мама умерла. Когда после последнего слова он услышал про это, ему плохо стало. Просили очень свозить его попрощаться с родным человеком, в наручниках, хоть как - нет. От всего этого с ума можно сойти. Я не помню, как вышла из суда после приговора. Дочь меня подхватила и в больницу. Когда я в больнице лежала, силовики обыск в доме сделали. Дочь потом говорит, забрали даже слова молитвы, которая на столе лежала. Смеются, наверно, сейчас надо мной…

О любви

- Сергей Олегович хороший муж?

- Идеальный. Он просто идеальный. Он - один на миллиард. Я и в суде это сказала. У нас двое детей прекрасных, сыну - 33-гогда, дочери - 25 .К родителям трепетно относился, помогал. Любовь у нас редкая, жили - душа в душу. Может, кто позавидовал такому счастью…. Я без него не могу, угасаю с каждым днем…

- Как вы познакомились?

- Я жила в Тальменке, он приехал туда как стройотрядовец. Два месяца дружили, потом поженились. Свадьба была в 1986-м году. Вышел как раз указ безалкогольный. У Сережи папа был военный, подполковник МВД. Ему говорят: «Хотите женить сына и там присутствовать, пусть свадьба безалкогольная будет. Если не хотите присутствовать, пусть алкогольную делают». Ну как мы можем, чтобы папа не присутствовал. Поэтому у нас свадьба была веселая, но безалкогольная. С родителями сначала жили Сережиными, хорошие люди…

О Канарах

- Я не могу вас не спросить о поездке на Канары, которую Сергею Демину инкриминируют как взятку.

- Тогда никто не знал, что этот человек - Канаков станет директором «Капстроя», и не Сергей Олегович его туда назначал, не было таких полномочий. Однажды при встрече Канаков предложил поехать вместе на Канары. Что вы, мол, никуда не ездите. Предложил: «Давайте, я билеты закажу, они дешевле будут, если раньше взять». Заказал, своей картой рассчитался, визу сделал. Ездили мы туда вместе, он брал маленькую дочь. Жили, как выясняется сейчас, в его доме, который он выдавал за съемный, мы исправно платили за проживание. Вечером я занималась с его дочерью, пока сам Канаков выпивал. Когда потом вернулись, рассчитывались наличкой, есть свидетели. Но это все было отметено. Это стало взяткой. Даже если допустить, что так садить за это на девять лет? По второму эпизоду о миллионах опять все базируется на показаниях Канакова. Даже «взяткодатель» на суде категорически отрицал причастность Демина к коррупции.

Получается, что в нашем мире можно кого угодно подставить, посадить. Кто-то выше решил, что нужно посадить Демина. И вот есть показания одного свидетеля, появившиеся заявление. И его показания подтверждает бывшая жена, которая не живет с ним давно, а наших свидетелей, подтверждающих, что мы снимали наличку и рассчитывались с ним, не приняли во внимание вообще. Это специально все подстроили с Канарами громко, чтобы потом все подумали: да, Канаков брал деньги для Демина.

«После ареста отвернулись»

- Были друзья, которые отвернулись от вас после ареста мужа?

- Есть такие, и я не ожидала, что их будет так много. Обращалась к строителям, чтобы помогли на суде. Услышала: «Нам сказали всем молчать». Кто им сказал? Боятся, видимо. Когда искала денег на адвоката, кто-то помог, а кто-то и сейчас не берет трубки. Но есть и давние хорошие друзья, которые не предали. Приходят ко мне, передают слова поддержки Сергею. Коллеги, знавшие Сергея Олеговича по работе, не сомневались в его порядочности, не верили в его причастность к преступлению и говорили это на суде.

Сергей Демин с дочерью Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Бульдозером по семье проехали

- Скажите, пожалуйста, почему вы не пришли на апелляцию?

- Адвокаты посоветовали. До этого я ходила на суд, чтобы Сережу видеть. А тут была телетрансляция из камеры. Сказали, все равно его толком не увижу. И еще боялись, что мне опять плохо станет, когда буду заново эту ложь слушать. Может быть, опасались, моих срывов. Я взрывная, холерического склада, а Сережа всегда спокойный. И эти переживания внутренние вылились у него в сердечную недостаточность… Очень боюсь за его здоровье. Похудел, осунулся ( плачет)

- Вы общаетесь с мужем сейчас?

- Только через письма, через адвокатов. Пишу «Сереженька, держись ради меня». Передачи сама вожу. В СИЗО меня уже знают, спрашивают: «Зачем так часто ходите?». Я бы и в камеру пошла и вместо него осталась, если бы можно было.

- Как строится ваш день, готовы ли вы к тому, что жизнь ваша переменится?

- Утром встаю, плачу. Успокоительные, конечно, пью, но без толку. Все против нас, почему, не могу понять. Сразу после того, как обвинили Сергея, работодатель попросил сына из фирмы уволиться. Олег пошел в таксисты, но и там сейчас работать не может. Под домашним арестом. А у него жена беременная.… И с сыном я сейчас не могу общаться - запрещено. По нашей семье как будто бульдозером проехали …

Пока я живу как в полуобмороке. После приговора этого ковид еще свалил, валялась пластом. 10 лет как я домохозяйка, огородом домом занималась. Сергей приезжал на обед только домой - было все горячее. Никаких богатств у нас не было. Дом сами строили, машину в кредит покупали. Теперь иногда выкручиваюсь, что-то стряпая и продавая. Мне 56 лет, вряд ли кто возьмет на работу, разве уборщицей …

- До какого момента вы верили в оправдательный вердикт?

- До последнего. У меня и сейчас есть вера в справедливость, как без этого жить?! Хочется верить, что есть порядочные люди и в этой судебной системе, которые возмутятся этим беспределом. Даже сами силовики называют это дело мутным и не понимают суровости приговора.

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