Суд изменил приговор бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Демину

Сергей Демин. Фото: телеканал "Толк"

В Барнауле 12 ноября Алтайский краевой суд рассмотрел дело бывшего вице-губернатора Сергея Демина. Коллегия изменила решение первой инстанции в части суммы конфискации. На заседании присутствовал корреспондент "КП-Барнаул".

- Суд апелляционной инстанции определил приговор суда первой инстанции в отношении Демина Сергея Олеговича изменить. Увеличить размер подлежащего конфискации в собственность государства эквивалент полученного Деминым в результате совершения преступлений денег, предметов, услуг до 3758 961,5 рублей. В остальной части приговор оставить без изменения, - огласила судья

Сергея Демина осудили за то, что в 2019 году, по версии суда и следствия, его знакомый Александр Канаков оплатил ему путешествие в Испанию в качестве благодарности за назначение его на должность руководителя компании «Барнаулкапстрой» (100 % акций принадлежит барнаульской администрации).

Также экс-чиновнику инкриминировали, что он и вновь назначенный руководитель требовали у застройщика взятку. Демин свою вину не признал.