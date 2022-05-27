Шесть лет колонии получил хозяин алтайской турбазы, на которой погибла семья чиновника

Трагедия произошла на турбазе "Глобус" Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор владельцу турбазы «Глобус», на которой в июле 2020 года семья из четырех человек. Его признали виновным ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, 31 июля 2020 года на турбазе в номере нашли тела четырех человек. После опознания выяснилось, что это 51-летний начальник одного из секторов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена Оксана, учитель физкультуры, и двое детей. Сыну было 16 лет, а дочери всего 10. Следователи установили, что смерть наступила ночью. При этом никаких следов насилия на телах не обнаружили.

Семья Кременских. Коллаж Олега Волобуева

Во время следствия выяснилось, что ночью на турбазе из-за непогоды упало дерево и оборвало провода, свет отключился.

– Не желая нести расходы, связанные с отказом посетителей проживать на базе отдыха без электроэнергии и водоснабжения, директор распорядился занести электрогенератор в закрытое и замкнутое подсобное помещение, находящееся на первом этаже гостиничного дома. При этом мужчина достоверно знал, что эксплуатация данного прибора в замкнутых помещениях категорически запрещена из-за токсичности продуктов выхлопа, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Директор заправил бак генератора бензином и запустил двигатель. При этом он закрыл входную дверь в подсобку, и таким образом токсичные выхлопы генератора стали накапливаться внутри помещения. Над этим подсобкой в комнате жила семья Кременских. Ночью они скончались от острого отравления оксидом углерода.

– Другие гости базы в течение последующих дней жаловались на неприятный запах из номера, где были заселены потерпевшие. Погибшие были обнаружены только спустя пять дней, после того, как закончился срок оплаты за номер. Собственник базы, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай, - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Суд признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

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