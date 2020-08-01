Семью алтайского чиновника нашли мертвой в номере гостиницы

Погибшими в отеле на одной из туристических баз в Алтайском крае оказалась семья 51-летнего Иосифа Кременских, главы сектора мониторинга отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати края. Вместе с ним скончались его жена и двое детей. Сыну было 16 лет, а дочери - 12.

Их мертвые тела были обнаружены в номере на туристической базе неподалеку от озера Ая. По информации краевого Следкома, семья приехала на отдых из Барнаула 26 июля. Несколько дней они не выходили из номера, что не смущало работников гостиницы. Персонал думал, что гости просто хотят отдохнуть. И вот уже подошло время выселяться, но двери по-прежнему никто не открывал. Сотрудникам пришлось самим отпереть дверь. Там лежали четыре трупа.

Последний раз сын и жена заходили в социальные сети вечером 26 июля. Возможно, смерть наступила именно в этот день. Точная причина гибели пока неизвестна. Предварительная версия – отравление. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Глава управления печати региона Евгений Нечепуренко принес соболезнования семьи погибшего.

– Случилось большое несчастье, трагедия. Погиб наш сотрудник. <> Иосиф Геннадьевич был в очередном плановом отпуске, отпросился на две недели, поехал отдохнуть. Каждый в нашем управлении скажет, что это добрый, отзывчивый человек, которые никогда не откажет в просьбе. Уезжая, он сказал, что будет на связи, но неожиданно перестал выходить на связь, и сегодня мы узнали об этой трагедии, – говорит Нечепуренко.

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко сообщили о произошедшем, глава региона следит за ходом расследования.

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