На 8,5 лет осудили алтайского фермера, который убил своего бизнес-партнера и сбросил тело в реку

Фермер завернул тело в сетку-рабицу и сбросил его в реку Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор жителю Шипуновского района, который убил своего партнера по бизнесу и скрыл тело. Он пытался замаскировать преступление под безвестное исчезновение человека, поясняют в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, инцидент произошел в июле 2020 года. В полицию Шипуновского района поступило сообщение о пропаже 39-летнего местного жителя. Через несколько дней его тело нашли в реке Чарыш. Труп был завернут в сетку-рабицу. На теле нашли огнестрельное ранение.

Через некоторое время следователи вышли на знакомого погибшего – 36-летнего фермера, который сотрудничал с потерпевшим. Осужденный занимал у него деньги под проценты для своего бизнеса. Однако дела с финансами шли все хуже и хуже, долги росли.

– В связи с тем, что хозяйственная деятельность не приносила нужного дохода и накапливались долги, мужчина предложил предпринимателю провести процедуру банкротства, а перед этим переписать все имеющееся имущество на него, на что получил согласие, – рассказала помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Однако в голове у осужденного созрел более выгодный «бизнес-план». В один из июльских дней мужчина с ружьем и сеткой-рабицей прибыл на производственную базу неподалеку от реки Чумыш и стал поджидать бизнес-партнера. Он знал, что тот собирается прийти на предприятие. Как только партнер приехал и вышел из машины, фермер выстрелил в него из ружья.

Убедившись, что потерпевший скончался, мужчина завернул его тело в сетку-рабицу и сбросил в реку. Чтобы замести следы, осужденный перегнал автомобиль партнера на трассу Барнаул-Рубцовск.

Во время предварительного следствия фермер полностью признал свою вину в убийстве и угоне автомобиля. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

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