Завернул в сетку-рабицу и сбросил в реку. На Алтае фермера обвиняют в убийстве бизнес-партнера

Следственный эксперимент на берегу Чумыша. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жестоким убийством закончились отношения двух бизнес-партнеров в Шипуновском районе Алтайского края. 36-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства застрелил и сбросил в реку местного жителя.

Мужчины сотрудничали несколько лет подряд. Сотрудничество заключалось в том, что фермер брал взаймы у потерпевшего деньги под проценты на развитие бизнеса. Однако дела шли плохо, бизнес не приносил особого дохода, и в итоге накопились долги, отдавать которые, по всей видимости, не хотелось.

- Партнер, не дождавшись денег, предложил такой выход из ситуации: провести процедуру банкротства фермерского хозяйства, а перед этим переписать все имущество на него. Фермер на это согласился, - рассказали в алтайском Следкоме.

Однако в его голове созрел другой "бизнес-план". В конце июля мужчина с ружьем и сеткой-рабицей прибыл на производственную базу неподалеку от реки Чумыш и стал поджидать бизнес-партнера. Он знал, что тот появится на предприятии. Как только партнер приехал и вышел из машины, тут же получил огнестрел.

- Убедившись, что мужчина скончался, обвиняемый завернул его тело в сетку-рабицу и сбросил в реку, - рассказали жуткие подробности преступления в Следкоме. Таким образом фермер попытался замаскировать убийство под исчезновение.

Тело 39-летнего убитого обнаружили в реке через несколько дней. Оно по-прежнему было завернуто в сетку.

Следком опубликовал короткое видео со следственного эксперимента. Он проходил на месте преступления - на берегу Чумыша и у производственной базы.

- Я не знал, что делать дальше, что сделал, то сделал, - говорит в конце видео мужчина.

Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело расследуют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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– Поспелов подошел к Седову, нанес один удар, тот упал. Я стоял в стороне. Поспелов крикнул: «Подключайся, а то сейчас сам рядом ляжешь». Чтобы у него не возникало вопросов, я присоединился и имитировал удары, – рассказал на следствии Кочергин (подробнее)