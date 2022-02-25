Как и чем помогает Алтайский край беженцам с ЛНР и ДНР

Пока неясно, будут ли направлены в наш регион люди из ДНР И ЛНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алтайском крае пока что не собирают гуманитарную помощь для беженцев с ДНР и ЛНР. Как стало известно «Комсомолке», сейчас жители региона могут оказать помощь Донбассу либо финансово, либо записавшись в ряды потенциальных волонтеров.

- Региональный клуб общероссийской акции #МыВместе присоединился к оказанию помощи людям, прибывающим в Россию с Юго-Востока Украины. Каждый житель Алтайского края может помочь. Объявлен сбор средств на портале мывместе.рф в разделе «Пожертвовать». Пожертвования осуществляются через Общероссийскую общественную организацию «Российский Красный Крест», - отметили в Алтайском реготделении Общероссийского Народного Фронта.

Для помощи беженцам в Алтайском крае организован волонтерский штаб «Время помогать». По словам координатора Сергея Орешкова, пока неясно, будут ли направлены в наш регион люди из ДНР И ЛНР, поэтому и со сбором вещей не торопятся.

- Люди к нам еще не приехали, поэтому пока в качестве помощи можно только перевести деньги. Такое указание было. Как люди заедут, так и начнем собирать вещи первой необходимости, - подчеркнул собеседник «КП»-Барнаул». - Каждый желающий может вступить в ряды потенциальных волонтеров. Люди уже понемногу записываются, сейчас в штабе около 8 человек. Открыты вакансии автоволонтеров, которые имеют личный автомобиль, и обычных добровольцев, которые будут работать с мигрантами в штабе.

В краевом отделении Российского детского фонда заверили, что тоже ждут отмашки властей Алтайского края. Председатель Фонда Оксана Овчинникова отметила, что в 2014 году именно их организация была выбрана оператором. Все беженцы первым делом проходили через миграционную службу, далее их направляли в Фонд, где выдавали комплекты вещей первой необходимости и денежное пособие.

- И сейчас мы готовы подключиться и принять активное и непосредственное участие в оказании помощи. Уже принято решение, что если беженцам в других регионах нашей страны понадобится поддержка, будь то медицинское оборудование или средства, одежда и обувь, то мы будем готовы прийти на помощь, - подчеркнула Оксана Овчинникова.

Как перечислить средства на помощь беженцам

Организация: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

ИНН: 7728014523, КПП: 772801001

ОГРН: 1037700182772

Р/с: 40703810500020000065

БИК: 044525225

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810400000000225

Председатель: Савчук Павел Олегович

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь вынужденным переселенцам с Юго-Востока Украины.

Как стать волонтером штаба «Время помогать»

Все желающие могут зарегистрироваться в качестве потенциального добровольца на портале мывместе.рф в разделе «Стать волонтером». В случае необходимости добровольцев распределят: кто-то будет принимать вещи, товары первой необходимости и сортировать их, другие – работать на автомобиле, третьи – будут помогать людям при расселении.

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