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Общество24 февраля 2022 11:21

"Приютим, накормим медом и поможем с работой": жители Алтайского края готовы приютить беженцев из ДНР и ЛНР

Свои предложения они разместили на «Карте помощи жителям Донбасса»
Антонина Лышова
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«Карта помощи жителям Донбасса». Скриншот карты RT

«Карта помощи жителям Донбасса». Скриншот карты RT

Жители Алтайского края готовы принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и приютить их в своих домах и квартирах. Соответствующие метки они оставили на специальной «Карте помощи жителям Донбасса», размещенной в интернете.

«Карта помощи» - специальная некоммерческая площадка, на которой размещается информация о возможности временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР. Поставить метку на карте и тем самым протянуть свою руку помощи может любой желающий гражданин РФ старше 18 лет. Чтобы разместить свое предложение, нужно авторизоваться, отметить геолокацию, количество мест для размещения и телефон для связи. На данный момент на карте более 500 гео-отметок по всей России. Причем 20 из них - в Алтайском крае. Мы созвонились с несколькими волонтерами и узнали, что они предлагают.

Так, жительница села Фирсова Татьяна Басаргина одна из первых разместила свое предложение на карте помощи. Стать волонтером ее сподвигли рассказы 86-летней матери о тех, кто пережил войну.

- Смотрим сюжеты, как сейчас убегают из ДНР и ЛНР родители с детьми, как их провожают родные, обстановка наколенная. Стать волонтером для нас, прежде всего, шаг солидарности, человеколюбия и огромное желание помочь тем, кто остался в тяжелой ситуации. Мы искренне ждем людей на Алтае, - отмечает Татьяна.

По словам женщины, ее дети уже выросли, а внуки приезжают редко. Одна комната стоит пустая. В ней есть все необходимое для матери и ребенка: кровать, шкафчики, стол и принадлежности для занятий. В доме - отопление, вода, туалет и душ.

Жительница поселка Александровка Калманского района Евгения Короткова также решила стать волонтером. Ею в первую очередь движет переживание за семей с детьми. У нее самой есть шестилетний ребенок. Идею помощи поддержал и муж Евгении. В своем доме семья готова предоставить оборудованную комнату для матери с ребенком.

- Было бы больше место, то приняли бы больше людей, - отмечает Евгения.

Евгения рассказала, что ее семья готова помочь беженцам адаптироваться к новым условиями, в том числе и с поиском работы.

Сразу две комнаты могут предоставить в большом доме в селе Пушкино под Рубцовском. В комнате есть спальные места и вся необходимая мебель. Хозяин дома не только приютит, но и накормит, в том числе и свежим медом - мужчина занимается пчеловодством.

Житель села Новониколаевка Егор Дзасаров также заявил о том, что готов принять семью. Со слов мужчины, беженцы смогут жить у него пока более-менее не адаптируются.

- В доме есть детская комната, просторная кухня и баня. При необходимости, могу даже встретить на машине, - отмечает Егор.

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